Il monito di Mattarella: «Assistiamo a una guerra mondiale a pezzi» 

Roma. «La “guerra mondiale a pezzi”, porta a un mondo in pezzi». L’allarme di Sergio Mattarella riecheggia cupo e forte nei saloni del Quirinale dove sono riuniti gli ambasciatori accreditati in Italia. Sono circa 140 e rappresentano le antenne in Italia dei governi accreditati dalla Farnesina. Nel saluto di fine anno hanno ascoltato la lettura del presidente della Repubblica sullo stato di salute del pianeta. Il capo dello Stato ha paragonato la situazione a quella di 80 anni fa, quando infuriava la seconda guerra mondiale.

Questa volta è diverso ma non troppo, tanto che il presidente cita la visione “chiaroveggente” di papa Francesco - la famosa frase della «guerra mondiale a pezzi» - riempendola di contenuti e di dati. «Quel monito, oggi più che mai attuale, non deve essere ignorato e richiede una più consapevole lettura della realtà. Questi frammenti di guerra, infatti, rischiano di creare false prospettive, ingannando la nostra capacità di analisi e di comprensione», spiega ai diplomatici. Parla di una comunità internazionale “inumana” il presidente spiegando che ovunque nel mondo «si innalzano muri, si attenta alla libertà di navigazione e di approdo» e non si riesce più a difendere i propri figli o «a portare assistenza umanitaria ai fanciulli». Il presidente appare sconvolto dagli orrori di Hamas, «assassinii e brutalità contro inermi cittadini israeliani», dalla situazione «apocalittica a Gaza» dove sono morti 5000 bambini. Ma non solo, ricorda come la “brutale” aggressione di Mosca all’Ucraina e il dramma israelo-palestinese offuscano altre tragedie, da quella del Sahel allo scempio dei diritti umani in Afghanistan e Iran. Che fare? C’è bisogno di rivitalizzare il concetto di “multilateralismo”.

