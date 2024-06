Il monito di Fontana: «Bossi non si tocca» Ma è lite nella Lega 

«Su Bossi non scherziamo. Bossi è una cosa sulla quale neanche si può fare nessun accenno». Salviniano convinto, il governatore della Lombardia Attilio Fontana è iscritto alla Lega dalla fondazione. Da qui la sua difesa a spada tratta di Bossi, che potrebbe essere espulso dopo che attraverso il fedelissimo Paolo Grimoldi ha fatto sapere di aver votato un ex leghista candidato di Forza Italia alle Europee, Marco Reguzzoni. «Bossi - aggiunge Fontana - è assolutamente il fondatore, colui che ha sempre consentito a tutti noi di svolgere attività. Bossi non si tocca. Su Grimoldi ci sono gli addetti, i vertici che decideranno, vedremo». Secondo lo statuto leghista “l’iscrizione o l’adesione a qualsiasi altro partito o movimento politico” è “motivo di espulsione”. Bossi aderisce alla vecchia Lega Nord, di cui è segretario il deputato salviniano Igor Iezzi, che spiega: «Il problema non è l’espulsione di Bossi. È Grimoldi che va espulso, non per quello che ha detto su Bossi ma perché da due mesi pubblica post contro la Lega, alcuni al limite della denuncia penale. La sua è un'operazione chiara da tempo, per portare voti a Forza Italia, non riuscendoci perché gli ex leghisti in giro non hanno ottenuto voti. Spero che Matteo prenda provvedimenti e lo sbatta fuori». Certo è che Matteo Salvini per la prima volta ha reagito a Bossi come mai fatto, parlando di «mancanza di rispetto non al segretario in carica ma a un'intera comunità. Ne dovrò parlare con i militanti». E ieri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli ha paventato «un cerchio tragico intorno a Bossi. Per me era un mito, un leader carismatico. Io personalmente ho vissuto le parole di Bossi come un grave tradimento. Un figlio tradito dal padre».

