Il monito del prefetto di Nuoro: «Stop al caro carburanti» 

Il fenomeno del “caro carburante” che affligge la provincia nuorese ponendola in testa nella negativa classifica nazionale dei prezzi al consumo è stata ieri al centro di un vertice convocato dal prefetto del capoluogo barbaricino, Giancarlo Dionisi che ha incontrato il direttore provinciale di Confesercenti Gian Battista Piana e il presidente nuorese della Federazione benzinai Dario Capelli, storico operatore di Nuoro. All’incontro presente anche il comandante provinciale della Gdf, colonnello Alessandro Ferri. «Sono fortemente preoccupato per questa tendenza ad aumentare il costo del carburante a Nuoro e provincia, rispetto ai prezzi già particolarmente alti fissati dal mercato in Sardegna, nonostante una delle più importanti aziende al mondo di raffinazione, la Saras, lavori da 60 anni nell’Isola» ha detto Dionisi. «Capisco che i prezzi vengono imposti dal mercato e dai costi di trasporto - ha proseguito – ma non si può accettare che l’economia di questa provincia venga “strangolata” da logiche di profitto a breve termine». Il rappresentante del Governo ha chiesto alla federazione benzinai di avviare «un’opera di sensibilizzazione presso i gestori» annunciando un nuovo tavolo dove saranno convocati i rappresentanti delle compagnie petrolifere, le associazioni «per verificare i margini di calmierazione».

