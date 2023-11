Il monito del Papa: la povertà è uno scandalo  

È un monito duro quello del Papa: non si può rimanere indifferenti di fronte al dilagare della povertà, «uno scandalo», e «Dio ce ne chiederà conto». Nell’omelia della messa nella basilica di San Pietro, il Pontefice invita dunque ad avere «coraggio» per andare a cercare le povertà nascoste e per condividere, con gli altri meno fortunati, i «talenti», ovvero i doni ricevuti da Dio. «Ci troverà con le mani aperte o con le mani chiuse per avere di più?», chiede il Papa guardando al giorno del Giudizio. Alla messa ci sono tante persone che vivono ai margini: senzatetto, profughi, persone in disagio economico. Con loro i tanti volontari che quotidianamente si fanno carico delle sofferenze dei più poveri, come la Comunità di Sant'Egidio e la Caritas. Analoghi eventi si sono tenuti ieri in tutte le diocesi del mondo. La Giornata mondiale dei poveri è alla sua settima edizione. Un evento voluto fortemente da Papa Francesco per accendere un faro sulle realtà che fanno fatica, per mancanza di lavoro, perché vivono in zone di guerra, perché non riescono a uscire dalla trappola della povertà.

