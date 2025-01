Il mondo senza tempo di Giorgio Puddu,  il «signore del legno»  

Entrare nella casa laboratorio di Giorgio Puddu, artista del legno, classe 1945, nel centro storico di Pirri, significa varcare la soglia per un mondo senza tempo: i melograni e i fichi d’india, fungono da fonte d’ispirazione per le sue opere e da profumate e immobili compagne di lavoro.

«Sto lavorando sull’opera del melograno, ma perché ce l’ho nel giardino, come il fico d’india. Sono elementi che ho qui e che da bambino erano il mio nutrimento. Mi colloco in una sfera universale nell’arte, con le mie opere voglio creare delle emozioni alla gente, dando loro la possibilità di toccarle».

Una passione nata a otto anni

Prosegue: «Ho iniziato da bambino, andando nella bottega dei miei zii qui a Pirri. Mi servivo dei pezzi di legno: avevo otto anni. La passione del giocattolo l’ho sempre avuta: quando arrivava Natale mi veniva riproposta sempre la stessa carriola con un colore diverso».E ricorda: «Ho girato tante botteghe a Cagliari: dove c’era il legno, c’ero io. Ho lavorato per conto mio finché a 23 anni una signora mi incoraggiò ad iscrivermi al Liceo Artistico. Non fu facile tornare in classe con ragazzi adolescenti, ma lo feci».Ora vorrebbe dare una possibilità ai giovani: «Ho insegnato a centinaia di ragazzi, ma adesso non finanziano più questi corsi, utili anche per togliere tanti giovani dalla strada e dal rischio di entrare nell’illegalità».

E spiega: «Se chiedo a un artista moderno come ha avuto l’idea per un’opera, non può rispondermi: “così”. Perché non c’è nulla dietro. Bisogna rispettare il vecchio, per costruire il nuovo». «Io parto dall’intaglio, la cassapanca, oggetti usuali. Io vado per istinto, emozioni; guardo cosa crea il melograno quando cade e si spacca».

Lo stimolo dell’Isola

«Quando c’era l’Isola, l’Istituto sardo per l’organizzazione del lavoro artigiano, eravamo stimolati dalle mostre: ho fatto 40 anni lì dentro con gli altri colleghi sardi. Ci mandavano in giro per il mondo insieme. Ne l’Isola non doveva esserci guadagno, avevano i fondi regionali e un direttore artistico che girava per vedere cosa facevamo. Sono stati direttori artistici persone come Eugenio Tavolara, Ubaldo Badas, Antonio Corriga. C’erano Maria Lai e Costantino Nivola. Ricordo i viaggi in un Giappone ancora sconvolto dall’atomica».Il rapporto con i colleghi? «Si chiamavano Foiso Fois e Pinuccio Sciola. All’inizio non lo vivevo alla pari pooi mi sentii parte della famiglia».

Da un angolo del suo laboratorio vigila una statuetta della Madonna: «L’ho fatta io, ogni giorno devo cambiarle i fiori, mi dà forti emozioni». E i suoi occhi diventano lucidi: «So che Lei guarda, sta aspettando».Che rapporto hai con la fede? «Buono, nella chiesa di San Pietro c’è un Crocifisso fatto da me. Me ne commissionarono uno anche quando Giovanni Paolo II venne in visita in Sardegna. Per me questo lavoro è una missione».

«Per essere artisti bisogna essere bravi artigiani. Siamo in un periodo di decadenza artigianale. E la pandemia ha tolto l’entusiasmo agli artisti. Ma ho speranza».Alimentata anche dal figlio Antonello che «ha manualità e gusto, fa cose interessanti». E annuncia «nella prossima primavera organizzerò una mostra che sia un po’ il bilancio della mia vita artistica finora».

