Il mondo saluta il campione 

Un anno dopo il primo trionfo in Australia, Jannik Sinner a forza di vittorie ha messo d'accordo tutti: è lui senza discussione il più forte giocatore al mondo, anche al di là del primo posto del ranking che occupa da qualche mese. Alex Zverev, numero 2 Atp spazzato via in tre set a Melbourne, lo ammette chiaro e tondo, scacciando la malinconia («E’ uno schifo star qui e non poter toccare quella Coppa...») che lo ha portato sull'orlo delle lacrime: «Sei il numero 1 e di molto, sei troppo forte, di un altro pianeta, molto, molto simile a Djokovic quando era al top».

Se il tedesco si tira fuori dalla competizione, gli esperti cercano di capire chi potrà insidiare il trono, dato che anche il fin qui più accreditato, Carlos Alcaraz, accusa troppe flessioni, mentre Daniil Medvedev non si è più ripreso dalle sconfitte inflittegli dall'azzurro nel 2024. C'è all'orizzonte un talento come Joao Fonseca, ma ha solo 18 anni e tanta strada da fare. Il paragone col dominante Djokovic di anni fa non sembra quindi azzardato, specie se si guarda alle prestazioni dell'altoatesino sul cemento, dove ha messo insieme 21 vittorie di fila nei tornei Slam.

«La mia storia»

«I paragoni con Federer e Nadal? Conosco la storia del tennis, ma io faccio la mia storia». Jannik Sinner, nella notte di Melbourne, si racconta ancora a Supertennis. «Il tennis ha un grande parte nella mia vita - dice - ma sono più importanti le persone che mi sono vicino e mi tirano su nei momenti più difficili. Io sono così, ossessionato dal mio sport ma sensibile a tutto quello che mi sta attorno. Alle volte è davvero difficile, ma in campo riesco a concentrarmi su me stesso e sul mio tennis». Per questo, Sinner ha voluto ancora ringraziare il team e la famiglia. «Gioco e vinco per loro, per i tanti che mi seguono, per tutta Italia che tifa per me». «Sicuramente ci sono cose che si possono migliorare. Ora sta giocando benissimo - ha sottolineato da Melbourne il coach Simone Vagnozzi - ma bisogna stare sul pezzo. Sul cemento è fortissimo, ma può essere pronto per vincere Parigi e anche Wimbledon».

Pietrangeli superato

Tanti colleghi e rivali si sono congratulati con lui sui social, da Alcaraz a Rafael Nadal fino a Djokovic, che dopo il ritiro in semifinale con Zverev aveva augurato al tedesco di vincere il trofeo. “Congratulazioni, impressionante”, scrive ad esempio Rafa, ma nel coro degli entusiasti per l'azzurro c'è anche la grande Billie Jean King. E Nicola Pietrangeli è costretto ad abdicare, seppure col sorriso: Sinner, vincendo ancora a Melbourne e conquistando così il terzo Slam della sua carriera, lo ha superato. «Ma i record devono essere battuti - ha detto Pietrangeli – i conti si faranno alla fine delle carriere, anche se ora Jannik sta esagerando…(ride), ad ogni modo si merita tutto per come gioca e per come si comporta in campo e fuori».

Al Quirinale

Sarà Angelo Binaghi, il numero uno del tennis italiano, che mercoledì prossimo guiderà una delegazione della Fitp al Quirinale per celebrare con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i successi italiani nel 2024, da Sinner alle medaglie olimpiche.

In teatro

E ieri mattina più di mille appassionati hanno affollato e colorato di arancione il Teatro Regio di Torino per seguire in diretta, su un maxi schermo, la vittoria di Sinner su Zverev agli Australian Open. Il “Watch party” era stato ideato e promosso dai Carota Boys con il supporto di Intesa Sanpaolo e Lavazza. L'ingresso era gratuito e la soglia del sold out è stata raggiunta in pochi minuti.

