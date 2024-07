Il mondo post industria in un corto 

Un gruppo di giovani attori di Sant’Antioco si è aggiudicato il primo premio della sezione documentari del festival itinerante “Traveling film” che si è svolto in diverse tappe tra Fluminimaggiore e Iglesias

Il filmato, un corto particolarmente apprezzato dalla giuria come documento dal titolo “Desterto Bianco” parla delle memorie industriali di Sant’Antioco. In 14 minuti, attraverso la regia di Marta Massa, gli attori che sono anche coautori, (Patrik Varsi, Alessandro Aste, Claudia Basciu, Diego Massidda, Gabriella Fois, Giacomo Locci, Giacomo Pili, Mattia Caredda, Luca Pinna, Nicola Bardi, Nicole Cossu e Sandro Marmai) raccontano ciò che resta di un mondo industriale che ha fortemente caratterizzato il passato, lasciando tracce indelebili anche per il futuro.

Da un paesaggio desertico, questa la trama, emergono le voci di giovani ragazzi della Sardegna; voci che esplorano le tracce lasciate sul territorio dalle ex-industrie. Attraverso gli occhi delle nuove generazioni, i luoghi abbandonati riprendono vita, per svelare l’eredità che lo sfruttamento ambientale ha lasciato su terra, mare e i suoi abitanti. «Il documentario ha lo scopo di portare alla luce argomenti che non bisogna sottovalutare ed è necessario discuterne - ha detto Giacomo Locci in rappresentanza del gruppo - è stato girato a luglio scorso, ed è stato proiettato per la prima volta a Sant' Antioco per la rassegna Archivissima 2024». La giuria non ha avuto dubbi nel riconoscere il primo premio della sezione documentaristica e lo ha fatto con queste motivazioni: «Per aver raccontato una storia utilizzando una chiave stilistica che alterna linguaggi diversi nel ritrarre con efficacia, e dolore, una realtà in cui la sconfitta è visibile sulla terra e sui volti delle persone, nelle foto del passato e nell’immobilità dei visi e dei paesaggi di oggi. Per aver portato sul grande schermo una storia poco nota oltre i confini regionali, fatta delle ferite che restano dopo il sogno infranto di un’industrializzazione forzata, nello specifico, nella zona di Sant’Antioco». È l’esame di un contesto storico non troppo lontano di cui in tanti hanno vivo il ricordo. Sono i giovanissimi, tutti coloro che sono nati dopo la chiusura di importanti realtà industriali ad offrire al pubblico, una visione completamente diversa.

RIPRODUZIONE RISERVATA