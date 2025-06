«Il mondo, oggi, ha bisogno di eroi» 

Il 2 luglio, cinque anni dopo il primo capitolo, “The Old Guard 2” approda su Netflix, riportando in scena Charlize Theron e il suo gruppo di guerrieri millenari in missione per la salvezza del mondo. Ma la situazione si complica: tra rancori, vendette e una nuova minaccia, non è solo l'umanità ad avere bisogno degli Immortali. Sono loro, stavolta, a dover lottare per sopravvivere.

«Manteniamo la speranza, servirebbero supereroi oggi nel mondo», dice l'attrice sudafricana, premio Oscar per “Monster”, 50 anni ad agosto che torna nei panni di Andy, l'antica Andromaca di Scizia, leader tormentata di un manipolo di eroi segnati dal tempo. Ex Furiosa di “Mad Max: Fury Road”, è anche produttrice esecutiva del film diretto da Victoria Mahoney, che, come l'originale del 2022, adatta la graphic novel di Greg Rucka e Leandro Fernández.

La storia

Andy ha perso l'immortalità. E questo cambia tutto. A peggiorare le cose, Quynh (Veronica Ngô), sua antica compagna d’armi, torna dopo 500 anni di prigionia negli abissi dell'Oceano ed è assetata di vendetta. La squadra riammette Booker (Matthias Schoenaerts), che i fan avevano lasciato esiliato e isolato dopo un tradimento. Gli altri componenti della brigata - Nile (KiKi Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (l'italiano Luca Marinelli) e James Copley (Chiwetel Ejiofor) – sono di nuovo in azione in un capitolo che punta a esplorare i personaggi più che a rincorrere un ritmo forsennato. Si unisce a loro Tuah, un alleato misterioso interpretato da Henry Golding. A mettere alla prova questi supereroi invincibili nel corpo ma fragili nell'anima è Discord, la nuova antagonista interpretata da Uma Thurman.

Le amiche

«Ci voleva Charlize per convincermi a tornare in azione», ha detto sul red carpet della premiere losangelina la star di “Kill Bill”, che torna al genere a 20 anni dal cult di Quentin Tarantino e a 55 anni di età: «Era il momento di rifarlo! È stato divertente, per nulla complicato». Ha commentato Theron, posando accanto alla collega per la loro prima collaborazione: «Uma è una leggenda. Stare insieme sul set è stato elettrizzante».

A Roma

Il film è stato girato anche a Roma, in esterni e negli studi di Cinecittà. «Un'esperienza appagante», confida la regista. «Paki Meduri, lo scenografo, ed Enrico Latella, il supervising location manager, hanno trovato soluzioni mozzafiato». Scherza Kiki Layne: «Giuro che non tornerò mai più a Roma, in piena estate, per girare un film d'azione: troppo caldo!». In una produzione attenta all'inclusività, torna anche la coppia gay formata da Joe e Nicky, due guerrieri uniti da un amore che attraversa i secoli. «Io e Luca Marinelli ci siamo capiti subito, come se ci conoscessimo da sempre», racconta Marwan Kenzari. «Luca è una persona onesta, sensibile, senza ego. Con lui non devi recitare troppo: è tutto autentico. Ed è per questo che funzioniamo sullo schermo».

In fin dei conti, oltre ai combattimenti spettacolari in terra e in cielo, «questo film parla di amore, di famiglia: quella che ti crei da solo. Come ti prendi cura delle persone a cui tieni? È una domanda che riguarda tutti». Mortali o meno.

RIPRODUZIONE RISERVATA