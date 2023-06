Il mondo magico di Salvador Dalì attraverso  lo sguardo attento di Mary Hannon 

Grazie allo sguardo attento di Mary Hannon, con “Daliland” scopriamo la figura mutevole e sfaccettata di Salvador Dalì, celebre pittore spagnolo del novecento fra i massimi esponenti del surrealismo, osservando col giusto filtro gli aspetti più legati alla sua personalità ma anche al suo stile di vita stravagante e sregolato. In una New York nel pieno boom degli anni 70, un giovane di nome James - dipendente in una galleria d’arte - entrerà presto in contatto con l’eccentrico artista diventando suo fidato collaboratore e vivendo sulla propria pelle situazioni fuori dal comune. Attraverso i suoi occhi da apprendista scopriamo un personaggio capace di intrattenere brillantemente nelle situazioni pubbliche, al tempo stesso vittima di un carattere estremamente instabile. È condizionato professionalmente ed emotivamente dalla compagna di vita Gala - artista russa conosciuta negli anni della giovinezza - sua prima ispiratrice e promotrice nel corso di tutta la carriera, che non perde occasione per esercitare le sue imposizioni e risponde al fantasma della solitudine con l’interesse per altri uomini più giovani. Il grande Ben Kingsley anima con gusto ricercato le infinite molteplicità di un uomo affascinante, colto ed imprevedibile: turbato da un’insanabile fragilità e dipendenza affettiva, come dal terrore per la dimenticanza. Con uno stile che descrive la biografia dell’artista senza tradire l’intrattenimento, la Hannon compie delle scelte eleganti - come quando il passato e il presente si incontrano in un’unica linea temporale - riportando in vita un gigante dello scorso secolo mai visto prima in una chiave così ricca e complessa (g.s.).