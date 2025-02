Il mondo intero si unisce nella preghiera 

Il mondo prega per Papa Francesco e attende con ansia le ultime notizie da Roma sulle sue condizioni di salute. Da giorni, tutti i principali quotidiani internazionali parlano di lui nelle prime pagine, e sui social la notizia del suo ricovero è una delle più cliccate nell'ultima settimana. La Casa Bianca fa sapere che «Trump è stato aggiornato» sul suo stato. Anche il principe e presidente degli Emirati Arabi, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha inviato un messaggio al Pontefice, augurandogli «pronta guarigione».

Nei giorni scorsi il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, ha rivolto a Bergoglio gli auguri su X, mentre Ahmad Al-Tayyeb, grande imam di al-Azhar, la più importante autorità religiosa dell'Islam sunnita, lo ha fatto su Facebook. In varie modalità, hanno rivolto al Vaticano messaggi di vicinanza vari governi, dal Messico alla Colombia. In Argentina, Paese natale del pontefice, molte delle messe e veglie per la sua salute riguardano soprattutto i quartieri più poveri di Buenos Aires, le “villas miserias” dove operano i “curas villeros” (i preti dei poveri), e dove il ricordo del sostegno e delle frequenti visite dell'allora vescovo Jorge Bergoglio è ancora vivo. La sua immagine è stata proiettata sull'obelisco di Buenos Aires, mentre al confine tra Usa e Messico è stata eretta una statua di Francesco nel luogo dove 9 anni fa celebrò la messa.

Alle preghiere dei leader si aggiungono quelle dei fedeli durante le messe domenicali in varie città del mondo: da Nairobi, in Kenya, a Sydney e Melbourne in Australia, fino a Timor Est, che il Papa ha visitato l'anno scorso e dove la maggior parte della popolazione è di fede cattolica, così come nelle Filippine, dove è cattolico quasi l'80% della popolazione.

