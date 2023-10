Il mondo indipendentista in lutto per Zampa Marras 

Una folla commossa di parenti e amici ieri a Ittiri ha dato l’ultimo saluto a Zampa Marras, uno dei leader storici dell’indipendentismo sardo, che si è spento domenica all’ospedale di Sassari dopo una lunga malattia, all’età di 87 anni. La sua morte ha suscitato un profondo cordoglio nel mondo politico, e non solo tra i sostenitori dell’indipendenza della Sardegna: Marras (Giampiero all’anagrafe, ma per tutti “Zampa”) era un personaggio molto noto e popolare in tutta l’Isola.

La passione per la politica, e in particolare per la creazione di una Repubblica sarda indipendente, è stata la sua vera ragione di vita, e lui per quella ha lottato fino all’ultimo, pur senza incarichi nelle istituzioni. Dopo aver militato nel Psd’Az, è stato poi una delle colonne di Sardigna Natzione. Appassionato studioso anche della cultura e della lingua della Sardegna, da decenni era solito indossare regolarmente gli abiti tradizionali e in particolare sa berrita, con cui lo si vedeva regolarmente per le vie di Sassari (dove viveva da tempo) o nelle varie manifestazioni.

Tra i tanti che hanno ricordato il suo impegno per la causa indipendentista (come Bainzu Piliu, che militò con lui nel Psd’Az), particolarmente commosso il messaggio affidato ai social network da Bustianu Cumpostu, leader di Sardigna Natzione Indipendentzia, protagonista con Marras di tantissime battaglie elettorali e nella società. «Viene a mancare un gigante dei diritti della nazione sarda. Scrittore, storico e soprattutto militante e dirigente di SNI». Rivolgendosi all’amico scomparso, Cumpostu aggiunge poi: «Si deve a te se oggi Antoni Simon Mossa è considerato il padre dell’indipendentismo moderno e liberatore. Sei stato tu a riunire gli scritti di Mossa in un volume, “Le ragioni dell’indipendentismo”, e a svelarne il pensiero sardista universale».

