La sesta puntata della trasmissione “Il bosco della scienza”, oggi alle 15 su Videolina, ha come titolo “Il mondo in una goccia”. Perché il conduttore Lele Casini si concentrerà oggi su una delle caratteristiche fondamentali e vitali di tutto il bosco: l’acqua. Nella riserva di Gutturu Mannu sono presenti numerosi impluvi dove scorrono corsi d’acqua (Riu Su Murru Sirboni, Riu su Murru su Zippiri, Riu Moras) e non di rado si incontrano anche dopo pochi passi piccoli ruscelli o pozze d’acqua. Il nostro interesse, in questo caso, è quello proprio di studiare l’acqua – prelevando campioni – e confrontarla al microscopio con altre tipologie di acqua.