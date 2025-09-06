Il mondo ha bisogno dell’Europa per non soccombere contro le autocrazie e mantenere la centralità del diritto. Sergio Mattarella rilancia un ragionamento più volte sviluppato in questi tempi di guerra, e lo fa nel videomessaggio al forum di Cernobbio (intitolato ad Alfredo Ambrosetti, che lo fondò, e che proprio ieri è morto all’età di 94 anni).

Un’area di pace

L’intervento del capo dello Stato ruota su un concetto: «L’Unione ha saputo scegliere una strada nuova, impensabile appena qualche anno prima, realizzando un percorso straordinario di pace e di affermazione dei diritti; mettendo in comune aspirazioni e risorse, a partire da quelle, fondamentali per la ricostruzione» dopo la seconda guerra mondiale. All’epoca «la condizione di deserto morale e materiale, in cui il continente era stato ridotto dal nazifascismo, fu risolutiva nell’orientare scelte di alta levatura». E indica l’animo di quei tempi come esempio per affrontare i problemi attuali, che vanno presi di petto «senza esitazioni». Con il vantaggio di poter contare su un’area di pace e cooperazione capace di proiettare i suoi valori oltre i suoi confini, determinando stabilità, benessere, crescita, fiducia.

Rischio irrilevanza

Un’Europa che non ha mai scatenato un conflitto né uno scontro commerciale, ma ha agevolato intese e dispiegato missioni di pace. Ha contribuito a elevare standard di vita, criteri di difesa del pianeta. Ha promosso incontri e dialoghi e ha alimentato libertà nei rapporti internazionali, eguaglianza di diritti tra popoli e Stati. In questo quadro, Mattarella si chiede: «Come è possibile che oggi venga considerata da alcuni un ostacolo, un avversario se non un nemico? Quali sono le ragioni, gli interessi di fondo, i principi sui quali si basa la convivenza civile e i traguardi raggiunti dai popoli europei che qualcuno considera disvalori?».

Solo affrontando questi interrogativi - prosegue - si troveranno «risposte esaurienti, utili a illuminare le scelte che siamo chiamati a compiere, pena la irrilevanza e la regressione rispetto ai risultati sin qui raggiunti». Il presidente guarda al «multilateralismo cooperativo. Con regole che riconducano al bene comune» contro «lo straripante peso» delle corporazioni globali - quasi nuove Compagnie delle Indie - che «si arrogano l’assunzione di poteri» che devono essere invece in capo a «Stati e organizzazioni internazionali».

Da qui l’appello alle democrazie europee, «capaci di trovare in sé motivazioni e iniziative per non soccombere alla favola di una superiorità dei regimi autocratici, per non cedere all’idea di un mondo lacerato, composto soltanto di avversari, nemici, vassalli o clientes, né all’idea di società frammentate». Il ragionamento chiama al protagonismo imprese e lavoratori . «Oggi più che mai le forze dell’economia e del lavoro sono consapevoli che la leva europea è decisiva. C’è bisogno di istituzioni europee più forti, di volontà di governi capaci di non arrendersi a pericoli e regressioni che non sono ineluttabili. L’Europa, con i suoi traguardi di civiltà, è il testimone che dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni», rimarca. «La difesa della civiltà europea - tutt’uno con lo sviluppo della sua società e dell’economia - richiede il coraggio di un salto in avanti verso l’unità. E tutti siamo chiamati a contribuire a questa impresa».

L’abbraccio a PizzAut

E ieri il presidente ha telefonato a Nico Acampora, il fondatore di PizzAut. Il giorno prima il ristorante gestito da ragazzi autistici a Monza aveva fatto sapere sui social di aver subito un “bidone” da una comitiva di docenti: ben cinquanta insegnanti che non si sono presentati dopo aver prenotato tramite l’app TheFork, senza nemmeno disdire. «Spero di vederla presto», ha detto il presidente ad Acampora, chiedendogli «soprattutto» come stessero i ragazzi di PizzAut e invitandolo ad «abbracciarli tutti da parte sua».

