il mondo è soltanto italia 

C'è un'Italia che adesso nessuno riesce a battere. È quella che sotto rete fa esultare un Paese intero: è la pallavolo, diventata un modello. A Manila arriva il quinto titolo mondiale della storia declinata al maschile, la nazionale di Fefè De Giorgi strapazza anche la Bulgaria in finale e si piazza sul tetto del mondo, confermando l'oro vinto nel 2022 in Polonia: un bis che si dipinge di impresa perché arriva poche settimane dopo il titolo vinto dalle ragazze di Julio Velasco per un’accoppiata che nello stesso anno è riuscita solo a un paese rimasto sui libri di storia, l'Urss nel 1960 e prima ancora nel 1952. La pallavolo azzurra ora vince tutto, un dominio che non ha eguali, partito da lontano e che negli ultimi anni ha tracciato una linea tra l'Italia e il resto del mondo: nelle Filippine gli azzurri - unico passo falso con il Belgio nel girone, prontamente riscattato ai quarti - hanno travolto tutti, compresa la super Polonia di Grbic in semifinale. Nell'atto conclusivo la Bulgaria non ha avuto scampo: 3-1, con Yuri Romanò in formato speciale e gli ace di Mattia Bottolo che hanno stordito i bulgari. Ed è festa grande e pioggia di primati compreso quello di essere l'unico sport di squadra italiano ad aver vinto nello stesso anno la rassegna iridata sia tra le donne che tra gli uomini.

Viva il ct

De Giorgi - altro guru sotto rete, lo chiamano leggenda ma lui respinge al mittente l'epiteto altisonante, anche lui pentacampione sia da giocatore che da ct - arrivava con un titolo difficile da difendere, la Nations League conclusasi con l'argento e il ko in finale con la solita Polonia. Anche senza Daniele Lavia, rimasto a casa per un infortunio proprio alla vigilia del mondiale, l'Italia ha mostrato tutta la forza dei suoi giganti che quando Simone Anzani ha messo giù il primo tempo vincente si sono stretti in un pianto di gioia. La dedica al compagno di squadra meno fortunato. «E' stata un'estate lunga, sono successe tante cose - dice il ct - che solo un gruppo davvero speciale poteva assorbire e trasformare in energia positiva. Sono felice per la Federazione, che ora entra nella leggenda, essere in compagnia di Julio anche in questo traguardo mi rende davvero felice. E' il modo in cui si vince: trasmettere emozioni è, secondo me, la medaglia più importante da vincere. Il nostro obiettivo è rimanere nell'eccellenza».

Storica doppietta

Il presidente federale Giuseppe Manfredi: «E' una giornata da leggenda, questa squadra sta segnando un'epoca nello sport italiano». «Tre anni dopo, ancora un oro mondiale, abbiamo scritto la storia del nostro Paese», dice il capitano Simone Giannelli, «campioni del mondo sia nella maschile che nella femminile. Questo mi rende ancora più orgoglioso, anche perché ho visto le imprese delle ragazze e mi hanno dato più forza».

