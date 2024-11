Il mondo digitale spiegato ai nonni 

Avvicinare le persone più anziane alle nuove tecnologie: è la finalità del corso “Nonni digitali” organizzato dalla Pro Loco di San Gavino. «È stata una bellissima esperienza – commenta la presidente, Antonella Caboni – anche io ho partecipato come studentessa. L'unico rammarico, non avendo a disposizione abbastanza risorse, è non aver potuto accontentare tutte le persone che avrebbero voluto partecipare. Promettiamo di cercare le vie giuste per avere un contributo e proseguire con il corso».

«Abbiamo esplorato molti aspetti pratici della tecnologia», dice il docente Davide Moreno: «Dall’utilizzo di smartphone e tablet alla creazione e gestione delle e-mail, dal download di app all’attivazione dello Spid, dalla scansione dei QR code all’uso di app utili come quelle delle Poste». (g. pit.)

