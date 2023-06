il mondo di Pisano, pallone e volante 

Il volo Alghero-Napoli, partito all’alba di venerdì, ha segnato l’inizio del cammino azzurro verso l’Europeo U18 di Riccardo Pisano, play diciottenne sassarese che nell’ultima stagione si è “diviso” tra Dinamo e Sef Torres, calcando i parquet delle serie A e della C Silver di basket. Dopo essere stato indicato come riserva a casa da coach Capobianco, nel pomeriggio di giovedì è arrivata la chiamata e, organizzata al volo la trasferta a Potenza, il giovane talento sardo è entrato nel gruppo dei 18 tra cui verranno selezionati i 12 azzurrini che a luglio, in Serbia, giocheranno per il titolo continentale. Prontezza e talento che non sono una novità in casa Pisano: Riccardo è figlio di Carlo, quotato copilota con esperienza pluridecennale e una lunga lista di presenze tra l’iridato Rally Italia Sardegna, l’Italiano Terra e non solo. Ma oltre alla passione e allo spirito sportivo respirati in casa, qui ha influito anche un regalo speciale... in giardino.

Il dono di nonno Mario

Il primo a riconoscere il talento di Riccardo era stato nonno Mario. Innamorato del nipote e dello sport, aveva saputo vedere in quel bimbo delle elementari che accompagnava agli allenamenti quel qualcosa in più e, nel 2015, pochi giorni prima di morire, aveva consegnato un assegno alla figlia Cristiana e al genero Carlo chiedendo loro di realizzare un campetto da basket per Riccardo nel cortile di casa. «Era molto sportivo, aveva notato delle potenzialità che noi non avevamo immaginato», ha raccontato Carlo. «Nonno ha tanto merito, mi diceva sempre di tenere duro. E grazie al campetto mi sono potuto allenare tanto e ho imparato di più», ha aggiunto Riccardo, che su quel rettangolo ha trascorso anni, con gli amici e da solo, e la quarantena.

L’azzurro

«La chiamata è stata una bella emozione, non l’aspettavo ma ci speravo. È stata una stagione importante. Con il lavoro sono riuscito a ricavarmi qualche minuto con coach Bucchi, mi sono allenato tutto l’anno con Dinamo e Torres», squadra con cui ha siglato anche un memorabile buzzer beater da metà campo. «Ora vediamo come proseguirà. È la seconda convocazione, un po’ di tensione c’è sempre, ma quando l’allenamento inizia, si pensa a giocare come si sa e a mettere le proprie qualità a disposizione. I sogni non hanno limiti. Serie A, Eurolega, Nba, chi lo sa. E ho un altro sogno. In futuro vorrei fare una gara con papà, io pilota e lui navigatore. Poi magari, a tempo perso, ne faremo anche altre. Oggi sono qui e i miei genitori hanno grandi meriti: non mi mettono pressione, mi supportano sempre, mi danno consigli e tanta carica. E non si perdono una partita».

RIPRODUZIONE RISERVATA