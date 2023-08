“Il mondo di Ginette” allo spazio Domosc 

Oggi alle 19 allo Spazio Domosc (via Newton 12) per Arterità festival va in scena lo spettacolo di teatro circo per famiglie “Ginette et son monde”, con Céline Brynart, artista belga, produzione della compagnia sassarese Theatre en vol in collaborazione con La Compagnie du Pingouin Quotidien.

Domani alle 21 sarà la volta dello spettacolo teatrale Filu me’, della compagnia Antas Teatro di San Sperate, liberamente tratto da “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo, in scena Ida Pillittu, con la regia di Stefano Farris, Ennio Madau, Raimondo Mercurio, musiche di Massimo Sciola, traduzione in lingua sarda a cura di Ennio Madau.

Esistono opere teatrali, capolavori, come Filomena Marturano di Eduardo che da allegorie dell’Italia del dopoguerra diventano patrimonio universale, simboli di vita, di maternità, di amore. Ida Pillittu, una delle più brave attrici del teatro in sardo fin dagli anni Sessanta, si è innamorata di quel testo, con il desiderio di interpretarlo con le proprie caratteristiche artistiche, linguistiche, culturali. Ecco perché Antas Teatro ha deciso di metterlo in scena in limba, portando, come fa intuire il titolo dello spettacolo, il personaggio Filumena (e l’attrice Ida) dentro la vita della donna Ida, quando era una giovane ragazza sarda di sessant’anni fa: “Accade un miracolo: che un personaggio, di un’opera teatrale, di un film, di una canzone, ci aiuti a trovare il filo del ricamo, misterioso e meraviglioso, che ognuno di noi è”.

Arterità festival proseguirà a settembre con un’intensa attività laboratoriale, teatrale, interculturale per l’infanzia e per l’adolescenza, transdisciplinare, di danza inclusiva, per studenti e studentesse degli istituti superiori.

