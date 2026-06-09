Questo pomeriggio, alle 14.30, su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. L’ospite della puntata di oggi sarà Mariano Murru, presidente di Assoenologi Sardegna: sarà l’occasione per parlare dello stato di salute del mondo delle cantine isolane, oltre che di alcuni temi di attualità come le difficoltà nell’export legate ai dazi statunitensi.
Radiolina.
09 giugno 2026 alle 02:25
Il mondo delle cantine a “L’Isola delle imprese”
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