19 agosto 2025 alle 00:36

Il mondo della tv abbraccia Pippo Baudo 

Tra centinaia di rose rosse, l’ultimo saluto a Pippo Baudo nella camera ardente allestita a Roma al Teatro delle Vittorie. Ad abbracciare la figlia Tiziana, l’ex moglie del presentatore Katia Ricciarelli, e tantissimi amici, da Gianni Morandi a Lino Banfi, da Paola Cortellesi a Laura Pausini, da Fiorello (nella foto) a Carlo Conti, oltre a molta gente comune, in fila fino alle 8 di ieri sera per rendere omaggio a uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo.

Domani a Militello in Val di Catania, il paese natale, si svolgeranno i funerali, che saranno trasmessi in diretta su Rai 1.

