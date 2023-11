Il mondo della scuola sarda: «Una vicenda sconvolgente» 

Il rimprovero di un professore a un alunno forse un po’ indisponente, l’arrivo del padre, la testata all’insegnante. Una sequenza terribile, su cui ad Arbus sono in corso indagini, ma è vietato chiudere gli occhi. Anche se si tratta del primo e unico episodio di violenza dall’inizio dell’anno scolastico mentre altrove – magari – le aggressioni in classe non sono casi isolati.

Francesco Feliziani, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, invita alla cautela, anche per la delicatezza dell’episodio che ha visto come teatro l’Alberghiero. Dopo le denunce ai carabinieri, ieri la dirigente dell’istituto lo ha avvertito dell’accaduto.

La scuola

Feliziani non si sbilancia: «La dirigente scolastica dell’Alberghiero di Arbus mi ha descritto quel che è successo», dice. «Ora dovrà acquisire la dichiarazione del professore, quelle dei testimoni, eventualmente rapportarsi con i carabinieri che hanno preso la denuncia e poi fare una segnalazione a noi. Appena ci arriverà, cercheremo di capire se il caso rientri tra quelli che dobbiamo segnalare al Ministero per l’attivazione della procedura sul patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, a tutela della scuola e dei docenti in caso di aggressioni. La dirigente scolastica dovrà chiarire le posizioni delle parti coinvolte, quindi in particolar modo, per quanto di sua competenza, dell'alunno, per cercare di scoprire se in qualche modo abbia partecipato a questo tafferuglio. Per quanto riguarda il genitore è invece un discorso diverso, su cui indagheranno i carabinieri. In questo inizio di anno scolastico, finora, non avevamo avuto alcun tipo di segnalazione di episodi di violenza nei confronti di docenti, né da parte di studenti né da parte di genitori o comunque di persone estranee alla scuola».

L’aspetto psicologico

Ma che cosa scatta nella testa dell'alunno e, esaminando la situazione nel suo complesso, del genitore? «Di base c'è un mancato riconoscimento del ruolo educativo della scuola: la pensi esattamente così se non riconosci che quel rimprovero ha il senso di un confine, di un limite da rispettare, perché comunque c'è una crescita personale all'interno di una scuola, ma invece lo prendi come un atto di potere. Il ragazzino si sarà sentito umiliato e lì scatta il confronto, tipico dei capi-branco: chiamo mio padre e vediamo cosa succede», argomenta Elena Marrazzi, psicoterapeuta di Cagliari. «Sembra che emerga la competizione, non la collaborazione, ed è questo l’aspetto più grave. Cioè è quasi come se ci fosse stata una vendetta territoriale: la testata è un qualcosa di primitivo, che sale pure a livello fisiologico, perché si arriva alla prevaricazione, alla violenza e questo padre diventa l'eroe che fa rispettare suo figlio». Non è tutto: «È proprio paradossale come sia il potere e il non riconoscimento dell'atto pedagogico della scuola a prendersi la scena. Siamo davanti a un territorio di competizione tra autorità, non di collaborazione per il fine pedagogico. In fondo a scuola non si va solo per imparare la lezione, ma per capire come si sta in una comunità. Purtroppo questi atti sono le conseguenze di un grande vuoto. Quello lasciato da ciò che la figura di un padre, come di una istituzione, dovrebbe rappresentare. Il rispetto, il diritto, la sicurezza personale, la ricerca della cooperazione per il bene comune. In questo caso, di un ragazzo molto confuso, rispetto a cosa sia giusto e cosa sbagliato. Ma anche il diritto del professore di esercitare il lavoro per cui è chiamato “in sicurezza”».

Le soluzioni

Che cosa si può fare per evitare che certi episodi si ripetano?

La psicologa indica la strada possibile: «Ci deve essere informazione e consapevolezza. Prendersi cura della famiglia alla base vuol dire prendersi cura della società perché comunque i ragazzi sono il nostro futuro. Quindi è molto importante sfruttare le risorse del territorio, anche la scuola stessa, che potrebbe utilizzare situazioni del genere per diventare un punto nevralgico per le famiglie, per le consulenze, per il sostegno familiare in generale», chiosa Marrazzi. «Tutto questo sarebbe possibile se ci fossero intenzioni e fondi per provare a trasformare il conflitto e la crisi in qualcosa di positivo».

