Il mondo del volontariato si mette in rete 

Il mondo del volontariato a confronto con gli amministratori. Nei giorni scorsi, nell’aula al secondo piano del Comune di Tortolì, si è tenuto un incontro partecipato con le associazioni di volontariato del territorio. Un momento di confronto da cui è emersa la volontà comune di collaborare e costruire insieme una rete solida, capace di dare risposte concrete ai bisogni della comunità. «È emerso un feedback positivo, segno di una comunità attenta e pronta a mettersi in gioco in un’ottica nuova, basata sulla sinergia tra istituzioni, volontariato e cittadini. L’amministrazione comunale - ha dichiarato Irene Murru, assessore con deleghe a volontariato e associazionismo - crede molto nel potere della collaborazione e della condivisione». Il prossimo appuntamento pubblico sarà quello del 10 maggio al Teatro San Francesco. In quella occasione il quale il progetto e tutte le associazioni coinvolte verranno presentate ufficialmente. «Sarà un momento prezioso per far conoscere l’iniziativa e lanciare un appello ai nuovi volontari, affinché ognuno possa trovare il proprio modo di contribuire al bene comune», ha concluso Murru. (ro. se.)

