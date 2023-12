«Il mondo del volontariato perde pezzi, la riforma è monca» 

Al 31 dicembre 2021, secondo i dati Istat, in Italia i volontari sono diminuiti di oltre il 15% rispetto al 2015. In Sardegna, invece, delle oltre 1800 organizzazioni no profit iscritte nel registro, oggi se ne contano circa 1300. Dati impressionanti e spaventosi per gli addetti ai lavori, che, ieri a Cagliari, hanno celebrato la giornata mondiale del volontariato, con il convegno “Volontariato, straordinaria energia civile”, organizzato da Sardegna Solidale.

«C’è poco da celebrare», tuona Giampiero Farru, presidente di Sardegna Solidale, «dobbiamo chiederci che cosa sia successo. È un problema legato solo a una demotivazione personale o ci sono ragioni anche di carattere burocratico e amministrativo che la riforma del terzo settore ha imposto a tutte le organizzazioni e molte non sono state in grado di affrontarle?».

Farru fa una radiografia del mondo dei volontari. «Dobbiamo renderci conto che siamo davanti a una situazione che richiede la presenza di sia dei volontari e si di chi ha la responsabilità di emanare normative a sostegno di questo mondo», aggiunge Farru.

Il fenomeno sociale del volontariato è complesso e in continua trasformazione. Occorre perciò considerarlo e valutarlo in modo realistico, connesso alla storia e nello stesso tempo aperto al futuro. «In questo momento in Sardegna ci sono circa 3750 organizzazioni iscritte al registro unico del terzo settore di queste solo 1300 sono associazioni di volontariato. Non si possono mettere insieme mondi così differenti quasi equiparandoli e creando degli equivoci su chi sono i cittadini che si prestano gratuitamente a fare servizi per la comunità e coloro invece che li fanno, giustamente, anche dietro retribuzione e sono quindi dei veri e propri lavoratori».

La sfida che si presenta oggi è una: aiutare il no profit a conservare l’anima di solidarietà, di servizio, di scelta degli ultimi, di giustizia sociale da cui è nato. «Abbiamo una riforma del terzo settore in vigore da sei anni, ma ancora incompleta», evidenzia Tiziano Cericola, esperto di legislazione sul terzo settore. «Manca tutt’oggi la parte fiscale che è fondamentale per la promozione del terzo settore e del volontariato in particolare. Mancano anche alcuni decreti attuativi e soprattutto abbiamo riscontrato che la burocrazia è più enfatizzata dalla diversità dei vari registri a livello regionale, che hanno creato e stanno creando prassi non condivise con operatori e associazioni».

