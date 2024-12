Il mondo del lavoro e la colpa di essere madri 

Le più penalizzate sono le donne. E la domanda che si sentono fare è sempre la stessa: «Ha figli? Desidera averne? Le faremo sapere».E poi ci sono quelle che sono «troppo vecchie» anche se hanno a malapena cinquant’anni o che persino sono «troppo qualificate».Non che agli uomini vada meglio, tra mancanza di titoli di studio, invalidità e famiglie a carico da mantenere.

Purtroppo, nonostante i numeri siano leggermente in calo rispetto agli anni passati, sono ancora tantissimi i quartesi che non riescono a trovare lavoro per i motivi più svariati.Stando agli ultimi dati disponibili i disoccupati in città sono 16.674 concentrati soprattutto nella fascia di età tra i 40 e i 54 anni. Ognuno con la sua storia, con il suo percorso fatto di giornate intere passate a inviare curriculum e a sentirsi dire “le faremo sapere”, salvo poi non farsi mai più sentire.

Le mamme

Maria Lucia Accardo ha 34 anni ed è una chef di cucina. «Ho fatto questo lavoro per diciassette anni e andava tutto benissimo», racconta, «ricordo soprattutto le stagioni a Pula . Poi però ho sentito il desiderio di avere un bambino». Così decide di affrontare una gravidanza e di prendersi una pausa. «Ma siccome il lavoro nel mio campo, non mi è mancato, credevo di potermi rimettere subito in pista». Invece la realtà è ben diversa: «Ormai avevo un figlio e non mi voleva più nessuno. Per una mamma trovare un lavoro è quasi impossibile. Anche prima di avere un bambino mi chiedevano se avevo figli. Non ti vogliono, perché un figlio ti impegna, si può ammalare e magari ti devi assentare. Questo è quello che succede».Le stesse difficoltà più o meno che ha incontrato Maria Grazia Frau che di anni ne ha 58: «Lavoravo in una società con mio marito» racconta, «poi ci siamo lasciati e mi sono dovuta mettere a cercare altro, con un figlio piccolo a carico. Non mi ha voluto nessuno. Oltre al fatto che ho un figlio, adesso mi dicono che sono troppo vecchia. Ma cosa dovrebbero fare le persone della mia età?».

Il fardello dell’età

L’età è anche il fardello di Monica Cotza 51 anni, «da ragazzina facevo la parrucchiera», dice, «poi ho lavorato come banconiera e anche nelle pulizie, ma da qualche anno sono disoccupata. Sono andata anche in un fast food dove stavano cercando personale e mi hanno detto “no signora, lei è troppo vecchia”. Volevano mio figlio che mi accompagnava e che ha 24 anni». Cotza ha provato anche a presentarsi per fare la badante, «ma appena mi vedono, siccome io sono piuttosto magra, la prima cosa che mi dicono è “ma ne hai forze? Troppo gracile, no grazie”».

Disperazione

Se non ci fosse la parrocchia che ogni tanto gli fa fare qualche lavoretto di giardinaggio, Gianni Lecca 52 anni, sarebbe in strada con moglie e figlia. «Mi arrangio con quello che c’è perché il lavoro fisso è un miraggio» dice, «prima lavoravo in campagna ma poi l’azienda ha chiuso e mi ero ritrovato senza niente. Adesso per qualsiasi lavoro vogliono almeno il diploma e non ti prendono più nemmeno come operaio».

E c’è anche chi è disoccupato per motivi di salute. È il caso di Emanuele Pinna 54 anni: «Tempo fa ho fatto un intervento per problemi al cuore e così sono stato iscritto alle categorie protette. Da allora ogni volta che mando un curriculum viene scartato: è quindici anni che combatto per un posto di lavoro. Ho 340 euro di pensione di invalidità e con quella di certo non si può vivere».

