Il mondo del fantasy è alla Fiera 

Migliaia di appassionati di fumetti, mondi fantasy, cosplay, professionisti di giochi di ruolo e videogame, ma anche gruppi di giovanissimi che si sono sfidati in coreografie e balli legati al mondo dei manga, degli anime giapponesi e della fantascienza. Anche ieri i padiglioni della Fiera erano affollati di ragazzi (e non solo) accorsi da tutta l’Isola per la 17a edizione di “Giocomix”, la rassegna dedicata alla colorata galassia comics.

L’assalto alla Fiera

Sin dalle prime ore del mattino viale Diaz si è riempita di un lungo serpentone di persone che hanno atteso anche per oltre un’ora di entrare. «Veniamo da Alghero, Bosa e Sassari», sorride Stefania Carta, 19enne che, con un gruppo di amici, hanno vestito i panni di Netzuko, Tanjirō, Makomo e altri personaggi della saga Demon Slayer, uno dei manga più amati del momento. «Molti accessori sono comprati e alcuni ce li siamo costruiti da soli. Siamo stati anche a Lucca Comics lo scorso anno, dunque non potevamo mancare». In oltre 5mila metri quadrati di padiglioni, migliaia di persone hanno curiosato tra gli stand e scattato selfie con i tanti ragazzi che partecipavano alla gara dei cosplay (chi si traveste da personaggio dei fumetti) e dei gruppi di ballo.

Un successo

Nella due giorni hanno partecipato alcuni dei nomi più noti del fumetto italiano e internazionale, da Leo Ortolani (papà di Rat-man), alla fumettista Yi Yang, oltre ad autori e disegnatori che hanno all’attivo collaborazioni con le più importanti case editrici del settore. In tanti hanno voluto vedere lo spazio destinato all’anime One Piece, il capolavoro di Eiichiro Oda che festeggia i 25 anni dall’uscita, mentre non sono mancate le foto e la commozione davanti alla parete con i disegni di Akira Toriyama, il papà di Dragon Ball e Arale recentemente scomparso. «Tori è stato un maestro per me e ora ho contagiato la passione a mio figlio anni», commenta il cagliaritano Luca Piras, 48 anni che era alla fiera con Mattia, di 11 anni «da ragazzino ho collezionato tutti i suoi fumetti, le serie televisive e persino i personaggi. Li abbiamo a casa e ora ci gioca mio figlio, consapevole che per il suo papà sono preziosi».

I giochi di ruolo

Apprezzatissimo anche l’allestimento dedicato ai 50 anni di Dungeons & Dragons, uno dei giochi di ruolo più amati di sempre, così come gli stand destinati al gaming, ai videogiochi e alle carte che spopolano tra i giovanissimi. In altri padiglioni si potevano fare combattimenti con le armi medievali, oppure con le spade laser di Star Wars, ma la curiosità di tanti è stata attirata dai tanti cosplayer arrivati da tutta la Sardegna. «Non partecipo alla gara», svela Sara Onnis, 24 anni, con in tasca una laurea al Dams di Bologna e addosso i vestiti di Shinobu di Demon Slayer. «Posso dire che travestirsi è un modo per identificarsi con i valori che quel personaggio incarna. Vuol dire immergersi in un modo magico, che non ha tempo e che si può amare sia da bambini come da adulti».

