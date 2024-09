Il mondo del calcio in lutto Gli ex compagni e Giulini: «Riposa in pace, campione» 

Un campione, fuori e dentro il campo di calcio, un ragazzo d’oro che non amava finire sotto le luci dei riflettori. Andrea Capone lascia un ricordo bellissimo non solo nei familiari e amici più stretti, ma anche in chi ci ha giocato insieme, vestendo la maglia rossoblù. Cagliaritano, figlio di Franco Capone, storico presidente dell’Atletico Sirio da cui ha preso la passione per il pallone, ereditando qualche anno fa l’attività commerciale in via XX Settembre, ha coronato il sogno di giocare con la sua squadra del cuore: il Cagliari. Con la maglia rossoblù ha collezionato, tra campionati di A e B, e Coppa Italia, 123 presenze con 12 gol e 7 assist.

La società

E proprio il suo Cagliari l’ha voluto ricordare con parole toccanti: «Tutto il Cagliari Calcio apprende con sgomento e profonda tristezza la notizia della scomparsa di Andrea Capone. Talento cristallino, fa parlare subito di sé per le sue indubbie qualità: in Primavera forma con David Suazo una coppia tutta tecnica, velocità e gol che si ritroverà poi anche in prima squadra. Il legame con la sua terra rimarrà impossibile da scalfire, per un ragazzo da sempre noto per professionalità, dedizione e passione. Qualità che rimarranno nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Riposa in pace, Andrea». Sullo stesso piano il presidente Tommaso Giulini: «Andrea, ci mancheranno il tuo garbo e la classe che mostravi nella vita proprio come facevi in campo. Riposa in pace Andrea, da sempre e per sempre cuore rossoblù».

Grande affetto

Bernardo Mereu, responsabile del settore giovanile del Cagliari, è scosso: «Ho visto Andrea nascere, crescere e diventare uomo. Difficile accettare che la sua vita sia stata spezzata così presto. Il legame che avevo con suo padre, Franco, è stato sempre forte e sincero; abbiamo condiviso tanti momenti di vita, gioie e difficoltà. Ora, il dolore che provo è immenso. Voglio rivolgere il mio pensiero più affettuoso e le mie più sincere condoglianze a Silvana, la sua cara mamma, e a tutta la sua famiglia nella speranza che possano trovare conforto nel ricordo». Emiliano Melis, suo compagno tra giovanili e prima squadra nel Cagliari, non ha parole: «Non mi sembra ancora possibile. Una notizia terrificante. Con Andrea ci conosciamo da bambini. Siamo arrivati nelle giovanili del Cagliari, crescendo insieme. Era un grande talento, un figlio di Cagliari che ha coronato il sogno di giocare nella prima squadra della sua città». E tutti ricordano la fondamentale figura, nella vita di Andrea: quella del padre Franco, un grande uomo di sport.

Muzzi e gli altri

David Suazo, amico fraterno di Andrea Capone, si è chiuso nel suo dolore. Sui social i messaggi di altri ex rossoblù, come Roberto Muzzi, Mauro Esposito, Nelson Abeijon: «Ciao Andrea, riposa in pace». Frase accompagnata dall’immagine del centrocampista con la sua adorata maglia rossoblù. Anche le altre società in cui ha giocato Capone lo hanno voluto celebrare: nel suo passato calcistico ci sono stati il Sora (in C1), Treviso, Vicenza, Grosseto e Salernitana. A 29 l’addio al calcio di un talento che avrebbe meritato qualcosa in più. Anche e soprattutto dalla vita. (m. v.)

