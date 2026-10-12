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13 ottobre 2026 alle 00:08

Il mondo dei ristoranti a “L’Isola delle imprese” 

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Questo pomeriggio, alle 14.30, su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. L’ospite della puntata di oggi sarà Alberto Melis, imprenditore della ristorazione e rappresentante di Fipe Confcommercio Sud Sardena. Sarà l’occasione per parlare del mondo del food nei centri storici delle città e della difficoltà nel trovare i lavoratori. La puntata sarà trasmessa in video su L’Unione Tv (canale 12) alle 18.30 e su Videolina dopo la mezzanotte.

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