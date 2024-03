Il mondo degli ultimi in lotta col degrado: l’anti Cagliarifornia nel noir di Lorenzo Scano 

Abbiamo chiesto allo scrittore torinese Enrico Pandiani, Premio Scerbanenco 2022, attento conoscitore della letteratura di genere sarda, di raccontarci il nuovo romanzo (Rizzoli) dello scrittore cagliaritano e nostro collaboratore Lorenzo Scano.

La Sardegna è un luogo di fascino, con spiagge di sabbia fine e il mare trasparente come una lastra di cristallo. È l’archetipo che tutti hanno in mente per le vacanze, un mondo magico di storia millenaria che ti avvolge tra le sue morbide spire. Ma non nei romanzi di Lorenzo Scano. “Una mattina come questa” non è esattamente un viaggio di piacere, è una storia dura, periferica dove la parte più difficile di Cagliari la fa da padrona. Qui la polizia non si fa vedere molto spesso, lo sanno bene Nanni, Bebbo e Ricky, i tre protagonisti del romanzo, giovani, ma in qualche modo già adulti, che sgomitano per vedere realizzate le loro aspirazioni in un mondo in cui ogni passo falso può significare la fine. Nanni ha un buon fisico, con addominali segnati e un accenno di pettorali. Non è una persona aggressiva, ma sa come muoversi e, soprattutto come rimorchiare le ragazze nei lunghi e caldi pomeriggi della Cagliarifornia, come la chiamano. Spaccia e ha una sua idea di quella che vorrebbe fosse la sua vita. Bebbo è possente, sa picchiare, fa il buttafuori nelle discoteche e arrotonda facendo lo spaccaossa nel ramo del recupero crediti. È temuto e sa come rompere nasi e denti; con lui è meglio non avere a che fare. Da quando ha pubblicato un romanzo sulle gang giovanili, Ricky ha un sogno, diventare uno scrittore. Gli appunti del libro che sta scrivendo sono il suo tesoro più prezioso. Sorta di alter ego di Scano, dei tre forse è il più profondo, quello che nel ruolo di criminale di piccolo cabotaggio che gli impone il quartiere si trova più a disagio.

Quartieri difficili

La loro vita è quella di molti ragazzi che si muovono nelle periferie di questo mondo, che cercano di emergere dal degrado, dai contrasti e dalle mille difficoltà di una società multietnica che la modernità ha cambiato nell’aspetto, ma non nelle sue contraddizioni. Quartieri difficili, dove la vita vale meno del potere e dove la legge, da sempre, la fanno i potenti. Quella dei La Somme è la famiglia dominante, gente, come dice Nanni, che di fronte ai soldi è disposta ad uccidere anche la propria madre. È attraverso di loro che tutto deve passare, che la vita del quartiere viene filtrata, succhiata e, molto spesso, sputata in un rigagnolo. Per tirare avanti Nanni, Bebbo e Ricky devono aggrapparsi con le unghie e con i denti ai soli sentimenti che hanno a disposizione, l’amicizia e il desiderio di riscatto. Nella narrazione, la fiducia nella forza dei legami umani – pur se esili e provati – e la frustrazione di un destino beffardo si scontrano con la violenza e con le regole feroci della strada.

La scrittura di Scano spinge, più che trascinare, le parole si allineano dure, rotolano come sassi travolgendo il lettore per poi lasciarlo tornare in superficie a camminare sulla fragile realtà delle cose. Non ti lasciano tregua, non promettono scampo, penetrano nella carne come lame male affilate. Ciò che emerge dal cemento sono decenni di costruttori edili affamati di ricchezza, i favori dei politicanti in cerca di tangenti, che hanno tradito lo spirito stesso della città. “Highway To Hell” non è solo la colonna sonora di questa devastazione, ne è anche la profezia e a volte il punto di arrivo.

Radiografia lucida

Nel panorama del noir mondiale, quello italiano ha spesso una carta vincente, quella di saper raccontare il sociale, l’ingiustizia, la devastazione fisica e umana senza redenzione. “Una mattina come questa” è una radiografia lucida dei problemi che affliggono buona parte di questo paese, è quasi un memento che, già lo sappiamo, non verrà mai ascoltato. È in questo universo sfigurato che a Scano riesce l’alchimia di compenetrare la vicenda di finzione in cui si muovono i suoi personaggi con la realtà di tutti i giorni. La scrittura feroce trascende il loro stato d’animo mettendone in luce la complessità, i sogni, le delusioni e l’impossibile felicità.

Quasi una musica

Qui la narrazione diventa quasi una musica, a volte dura, a volte più morbida, spesso nostalgica. Attraverso i dubbi e le contraddizioni di questi giovani, analizzandone il tormento interiore e l’incapacità totale di reagire al proprio disorientamento, Lorenzo Scano racconta il mondo di oggi, quello degli ultimi, pieno di difficoltà e delusioni, dimenticato dalle istituzioni e da coloro che vivono nella parte buona della città. La trama riesce a immergere il lettore in un mondo che non pare più astratto, dove il caso e la premeditazione si confondono in una lirica malinconica che ben racconta il cammino che la società ha percorso per arrivare al punto in cui siamo.

Per cercare di attraversare indenni questa landa desolata, Nanni e i suoi amici avanzano a tentoni, reggendosi a un filo quasi invisibile teso tra i loro desideri e l’indecifrabile futuro che li attende. Forse è proprio in questo filo che possiamo trovare la chiave di lettura del romanzo, nell’insicurezza che prima o poi li porterà a destinazione, ma che non dà loro alcuna certezza su come ci arriveranno.

