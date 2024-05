Il mondo condanna i raid a Rafah 

Tel Aviv. Un raid israeliano contro due leader di Hamas a Rafah, nel sud della Striscia, ha provocato almeno 45 morti e oltre 180 feriti tra gli sfollati palestinesi della zona, compresi donne e bambini. L’attacco - a pochi giorni dalla decisione della Corte dell’Aja - ha scatenato la condanna del mondo, che a gran voce ha intimato allo Stato ebraico la fine immediata dell’operazione militare. Dalle prime risultanze dell’inchiesta aperta dal procuratore militare israeliano, l’Idf ha indicato la causa della strage nell’incendio sviluppatosi subito dopo il raid. L’attacco ha colpito l’area di Tel Sultan, nella parte occidentale di Rafah, ed è stato diretto contro due alti comandanti militari della fazione islamica, Yassin Rabia e Khaled Nagar, responsabili delle operazioni in Cisgiordania e di numerosi attacchi contro Israele.

Stop a trattative

Il premier Benyamin Netanyahu ha definito la strage di civili «un tragico incidente di cui rammaricarsi», mentre una commissione indipendente sta gestendo l’indagine aperta dalla procura militare. Hamas ha denunciato l’ennesimo «massacro sionista» e ha fatto appello ai palestinesi di «Cisgiordania, Gerusalemme e all’estero a insorgere e marciare». Poi, in conseguenza del raid, ha annunciato di aver informato i mediatori di Qatar, Egitto e Usa che non tornerà al tavolo negoziale - previsto oggi - per discutere una nuova tregua e il rilascio dei circa 120 ostaggi israeliani.

Egiziano ucciso

L’Onu ha reagito invocando un’indagine «approfondita e trasparente» e sottolineando l’urgenza di «adottare misure immediate per proteggere meglio i civili». «Tutte le parti in conflitto - ha spiegato Tor Wennesland, coordinatore speciale per il processo di pace in Medio Oriente - devono astenersi da azioni che ci allontanano dal raggiungimento della fine delle ostilità». Mentre gli Stati Uniti hanno chiesto allo Stato ebraico di «prendere ogni precauzione per proteggere i civili» dopo le «immagini devastanti» di Rafah. Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto l’immediato cessate il fuoco sottolineando che «non ci sono zone sicure a Rafah per i civili palestinesi». Intanto, in uno scontro a fuoco soldati israeliani hanno ucciso un militare egiziano. Ragioni e dinamiche sono ancora da accertare ma l’accaduto - nonostante le parti cerchino di smorzare la crisi - rischia di alimentare la tensione tra Egitto e Israele, dopo che questi ha preso il controllo del lato di Gaza del valico.

