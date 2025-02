«Il mondo ci invidia la sanità» 

Il Sistema sanitario nazionale italiano, con le sue caratteristiche di universalità, uguaglianza e solidarietà, va difeso ed è un modello che «il mondo ci invidia». Nel suo messaggio alla “Giornata nazionale delle professioni sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali e del volontariato”, Giorgia Meloni sottolinea gli «stanziamenti record» destinati al settore dal governo, «portando nel 2025 il Fondo sanitario nazionale a 136,5 miliardi di euro e a una spesa pro-capite di 2317 euro. Con gli Accordi di Coesione abbiamo messo a disposizione, inoltre, 1,3 miliardi per investimenti negli ospedali e con la revisione del Pnrr abbiamo liberato ulteriori 750 milioni da investire sulla sanità». E ancora «una piccola ma grande rivoluzione», compiuta sostenendo un emendamento «che chiedeva di stanziare 30 milioni per riconoscere un compenso agli specializzandi di area non medica». Si tratta di farmacisti, psicologi, biologi, odontoiatri, chimici, fisici e veterinari.

Insomma, dice la premier, sul Ssn bisogna investire perché rappresenta «un’infrastruttura di eccellenza, e le professioni sanitarie sono la colonna portante di questo sistema, che è nostro dovere proteggere, valorizzare e rafforzare». Sono i professionisti sanitari «ad assicurare alla nostra sanità quelle caratteristiche di universalità, uguaglianza e solidarietà che tutto il mondo ci invidia». Da qui la «fermezza» contro le aggressioni a chi opera nelle strutture sanitarie. Un «fenomeno inaccettabile, e che intendiamo contrastare con determinazione». Per il personale sanitario, esclusi i medici, ricorda il presidente della Commissione Affari sociali della Camera Ugo Cappellacci, è in arrivo una legge di riforma: riguarderà la riorganizzazione delle 31 professioni sanitarie e oltre 1,2 milioni di lavoratori. Intanto, però, per gli operatori della sanità si prospettano tempi difficili in mancanza del rinnovo del contratto. Ieri all’Aran la nuova convocazione dei sindacati, dopo la mancata firma a metà gennaio, si è conclusa con una fumata nera: Cgil, Uil e Nursing Up hanno ribadito il no dopo il mancato incremento delle risorse. Una decisione «irresponsabile» secondo il sindacato Nursind, che chiede l’intervento di governo e Regioni.

