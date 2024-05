Il mondo cattolico ricorda padre Cravero 

A quindici anni dalla morte, domani il mondo cattolico cagliaritano ricorderà padre Maurizio Cravero, il gesuita per oltre mezzo secolo protagonista della vita della diocesi e leader carismatico dei congregati mariani.

Il Meic (Movimento ecclesiale di impegno culturale), in collaborazione con la Confraternita degli Artieri di San Michele e la Comunità di vita cristiana, ripercorrerà, nel corso di un incontro in programma alle 17 nella sala convegni della Fondazione di Sardegna (via San Salvatore da Horta, 2), la vita, l’opera e gli insegnamenti, di un religioso che, attraverso i suoi giovani, ha lasciato un segno anche a Cagliari.

Dalla Congregazione mariana degli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso sono usciti numerosi dirigenti che hanno svolto ruoli importanti nelle istituzioni locali e regionali. Ex congregati sono stati almeno due presidenti della Regione (Efisio Corrias e Federico Palomba), il più volte presidente del Consiglio regionale Romolo Cerioni, e alcuni sindaci, tra cui Paolo De Magistris e Gaetano Giua. Nella Congregazione mariana di padre Cravero si sono formati numerosi dirigenti della Regione, delle banche e docenti universitari, e anche il cardinale Luigi De Magistris. Mille pagine di storie, di messe “sabatine”, campeggi, esercizi spirituali, corsi superiori di teologia, “missioni” tra i poveri di Is Mirrionis e sant’Elia saranno rilette attraverso le testimonianze di collaboratori ed ex allievi di padre Maurizio, tra cui Elide Bagaloni, Stefania Audoly, Dante Tola, padre Enrico Deidda e Gianni Agnesa. Più che un amarcord sarà un modo per riproporre forme e modi del progetto formativo realizzato da padre Cravero, inizialmente, al tempo della grande ricostruzione di Cagliari con una missione affidata ai giovani congregati: essere protagonisti della rinascita.

RIPRODUZIONE RISERVATA