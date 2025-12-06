Il mondo a Marceddì L’Italia tifa Casasola 

A un anno dalla beffa di Is Arutas, la Sardegna può finalmente applaudire i campioni del ciclocross. Oggi a Marceddì, in uno scenario assolutamente particolare, tra la pineta, il porticciolo e il piccolo villaggio di Terralba, va in scena la terza tappa della Coppa del Mondo, l’unica italiana e il meteo ha sinora fatto di tutto per trasformare la Sardegna in una provincia fiamminga.

Ieri nel percorso c’erano ancora tante pozzanghere e il fango sembra essere l’unica difficoltà tecnica di un tracciato molto veloce. Sarà su questo tracciato, che si snoda tra la pineta e il borgo, lambendo lo stagno e il porticciolo, che gli specialisti di nove nazioni cercheranno punti per le classifiche. Alle 13.40 la partenza della gara Élite femminile, alle 15.10 la Élite maschile. Nella prima, che vedrà al via anche un’atleta sarda, Giorgia Secchi, l’Italia ha le maggiori speranze: Sara Casasola proverà a tener testa alle olandesi Lucinda Brand, Shirin Van Anrooij, Ceylin Alvarado e Aniek Van Alphen, leader di Coppa. Tra gli uomini il campione d’Europa, il belga Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Joris Nieuwenhuis e Niels Vandeputte sono i favoriti, con Gioele Bertolini e Filippo Agostinacchio azzurri di punta. Diretta tv su Eurosport e su RaiPlay (RaiPlay Sport 3) e Discovery+, differita domani alle 10 su Raisport. ( c.a.m. )

