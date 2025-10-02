Il mondo a Golfo Aranci 

Ci sono alcune novità per la terza volta della World Cup nell’Isola. A Golfo Aranci venerdì e sabato prossimo si assegneranno i titoli del più importante circuito di nuoto in acque libere e l’interesse sarà bene distribuito tra le due giornate di un evento che la Regione (dato che è un “mondiale” e che si svolge sul mare) inserisce tra i 16 di pregio tra quelli sostenuti dall’assessorato al Turismo.

Il programma

Il venerdì ci sono le due gare classiche: alle 9 la 10 chilometri maschile e alle 12 quella femminile, con una start list di altissima qualità. Tra i cinque medagliati olimpici o mondiali presenti, spicca la pluridecorata azzurra Ginevra Taddeucci che se la vedrà con Ana Marcela Cunha, brasiliana, oro nel 2021 a Tokyo. Il sabato le prove più spettacolari: alle 9 la staffetta mista a squadre 4x1500 e alle 15 (gli uomini) e alle 17 (le donne) la “knock-out”, formula testa proprio nell’Isola, ad Alghero, ai Mondiali giovanili dello scorso anno, che prevede tre frazioni a eliminazione progressiva di 1500, 1000 e 500 metri.

Orgoglio sardo

Per la Sardegna non c’è soltanto il grande lavoro organizzativo del Comitato Regionale Fi, presieduto da Danilo Russu, con Silvia Fioravanti a coordinare l’allestimento, ma anche la presenza in gara. Con la Nazionale azzurra sono stati convocati anche l’esperino dell’Esercito, Fabio Dalu, fresco vincitore del circuito europeo (l’ex Coppa Len), e il rarinantino delle Fiamme Oro, Marcello Guidi, quest’anno argento a squadre con l’Italia ai Mondiali. Solo uno dei due sarà in agra, perché Dalu è stato frenato da problemi fisici, ma «Guidi si giocherà le proprie carte», assicura Russu, «e sarà sicuramente in grado di proseguire la crescita ed essere in lizza per una convocazione olimpica. Entrambi hanno avuto un percorso notevole in questi anni, pur essendo costretti dall’assenza di impianti ad andare ad allenarsi lontano dall’Isola. Con questa gara abbiamo l’opportunità di riportarli a gareggiare a casa».

Non solo gare

Dietro la World Cup si celano altre opportunità. La promozione del territorio e del mare (Golfo Aranci ha avuto un grandissimo apprezzamento per le sue acque cristalline) ma anche del nuoto inteso come pratica sportiva e come abilità, utile anche a salvare delle vite. Alcuni degli atleti presenti (che da martedì inizieranno ad allenarsi in Gallura), incontreranno i giovani nuotati sardi a Olbia e gli alunni delle scuole, oltre a visitare il Museo Sottomarino di Golfo Aranci, il primo al mondo nel suo genere.

