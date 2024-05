Il mondo a Golfo Aranci 

Tutte le strade sembrano portare a Parigi in questo 2024 ma qualcuna transita dalla Sardegna. Per esempio quella dei nuotatori azzurri in acque libere, come Greg Paltrinieri e Domenico Acerernza, protagonisti attesi venerdì 24 e sabato 25 maggio a Golfo Aranci. Il porto gallurese è stato inserito per il secondo anno di fila nel calendario della World Cup, che va a impreziosire il ricchissimo calendario del nuoto in acque libere in Sardegna. Cifre e modalità sono state spiegate ieri all’assessorato regionale al Turismo dal nuovo titolare, Franco Cuccureddu, che ha confermato che l’Isola continuerà a utilizzare i grandi eventi sportivi «all’interno di una strategia che vuole valorizzare i nostri prodotti e dare loro il valore che realmente hanno, niente di più. Nessuna critica al passato, ma vorremmo pianificare assieme al Coni gli eventi e dare priorità alle Federazioni che vorranno portare prove mondiali. Dovremo definire delle priorità e partecipare a bandi, senza interventi diretti estemporanei del Consiglio», ha chiarito con garbata fermezza.

La gara

Intanto in vetrina va il trasparente mare gallurese, sul quale World Aquatics, Federnuoto e Comitato regionale della stessa Fin hanno affidato all’Aquatic Team Freedom il compito di allestire la “due giorni” aperta non soltanto alle nazionali: «Ci sono anche tredici rappresentative regionali italiani giovanili, compresa quella della Sardegna», ha spiegato la presidente Silvia Fioravanti. «Faranno la 3 km o il miglio, ma qualcuno anche la 10 km del venerdì mattina che apre il programma. Nel pomeriggio la 3 km per agonisti e Master. Sabato mattina la staffetta 4x1500 e poi il miglio».

La Sardegna

«Il nuoto in acque libere è uno dei nostri punti di forza», ha aggiunto Danilo Russu, presidente sardo Fin, «anche perché imparare a nuotare è importante per tutti i ragazzi. Puntiamo sui giovani perché il nuoto in acque libere può allungare la carriera, come dimostra Paltrinieri. E speriamo che questi giovani possano seguire il percorso di Marcello Guidi e Fabio Dalu». Il rarinantino (secondo nella classifica di Coppa del Mondo nel 2023) e l’esperino faranno parte della nutritissima squadra azzurra a Golfo Aranci. In tutto (le iscrizioni scadono oggi) dovrebbero esserci 25 nazioni per un evento che, ha chiosato Cuccureddu, «soltanto attraverso le immagini girate dall’alto e trasmesse dalla tv potrà ripagare l’investimento regionale di 400 mila euro».

