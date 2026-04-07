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08 aprile 2026 alle 00:35

Il Mondiale torna nel weekend a Le Dune 

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Per il sesto anno consecutivo il circuito “Le Dune” di Riola Sardo ospiterà una prova del Campionato del Mondo di Motocross Fim. Dopo Argentina, Spagna e Svizzera, l’11-12 aprile i migliori protagonisti della specialità affronteranno i 1750 metri dell’impegnativo tracciato sabbioso dell’Oristanese, che metterà a dura prova piloti e mezzi. L’MxGp della Sardegna è il primo dei tre round iridati che si svolgeranno in Italia (gli altri il 19 aprile a Pietramurata e il 21 giugno a Montevarchi) e, tra le 20 gare in calendario, è considerata una delle più impegnative dal punto di vista tecnico e rientra nella top3 dal punto di vista organizzativo. Una bella soddisfazione per il Motoclub Motorschool Riola presieduto da Fulvio Maiorca, che organizza la manifestazione col supporto della Regione Sardegna.

Protagonisti e programma

Saranno 31 i piloti al via della classe regina del mondiale, la MxGp, tra cui i piloti ufficiali Kawasaki (Febvre, campione in carica, e Jonass), Yamaha (Gajser e Renaux), Honda (Herlings, Vialle e Fernandez), Ducati (Vlaanderen, Seewer e Bonacorsi) e Ktm (Coenen e Adamo), Fantic (Forato e Van Doninck). Tra i 27 della cadetta Mx2 anche gli italiani Lata, Zanchi, Rossi e Ruffini. A questi si aggiungeranno i 55 dell’Europeo Exm250 e i 68 dell’Emx125, tra cui il sardo Samuele Piredda. Già in vendita i biglietti.

Sabato sono in programma le libere, le qualifiche e gara1 di Emx250 e Emx125. Domenica gara2 delle due serie europee, il warmup e, a seguire, gara1 Mx2 (13.15) e MxGp (14.15) e gara2 Mx2(16.10) e MxGp (17.10).

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