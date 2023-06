Il mondiale scatta da Olbia 

Olbia. Olbia inaugura il Mondiale di aquabike ospitando da domani a domenica la prima tappa del campionato 2023. Dopo il successo delle precedenti quattro edizioni, il circus delle moto d’acqua torna nel capoluogo gallurese: in gara 130 piloti provenienti da 20 Nazioni, che si daranno battaglia nello specchio di mare antistante i moli Brin e Bosazza.

Organizzato da Aquabike Olbia con l’autorizzazione della Federazione Italiana Motonautica e di Aquabike Promotion, sotto l’egida della Federazione Internazionale Motonautica, l’evento coinvolgerà i migliori atleti del circuito che si sfideranno nelle categorie Ski Division Gp1, Gp2, Gp3, Gp4, Ski femminile Gp1, Runabout Gp1, Gp2, Gp4, Gp4 femminile e Freestyle. «A Olbia si confronteranno i più grandi professionisti della specialità, ma anche i giovani piloti della Spark Fim, categoria dalla quale usciranno i campioni internazionali del futuro», spiega Vincenzo Iaconianni, presidente della Fim. «Lo scorso anno Roberto Mariani ha conquistato il titolo di campione del mondo ranking, in un’annata che lo ha visto affermarsi anche nel Campionato europeo e in quello italiano, Naomi Benini ha vinto il Campionato del mondo femminile a soli 14 anni: per noi è Olbia rappresenta una tappa importante, e ci auguriamo di raccogliere grandi successi anche quest’anno», aggiunge Iaconianni. Per la cronaca: Mariani (Freestyle) e Benini (Runabout Gp4 Ladies) ci saranno anche stavolta.

Domani le iscrizioni, venerdì prove libere di mattina, qualifiche per la pole position di pomeriggio e prime manche la sera. Le gare proseguiranno sabato e domenica, nell’ultima giornata del Mondiale che si concluderà intorno alle 19 con la premiazione dei vincitori.

