Il Mondiale ricomincia da Silverstone  

Silverstone. Il motomondiale riparte in questo weekend dalla Gran Bretagna e dalla pista di Silverstone. In palio 37 punti, quindi teoricamente Jorge Martin potrebbe scavalcare il leader del mondiale MotoGP Francesco Bagnaia (159 punti il primo, 194 l’italiano), ma il compito si preannuncia arduo visto che il ducatista non ha mai fatto peggio del secondo posto negli ultimi tre appuntamenti e che lo scorso anno su questo tracciato vinse partendo dal quinto posto in griglia conquistando «una delle vittorie più belle della mia carriera».

La gara si preannuncia comunque apertissima: dal 2013, nella classe regina, Silverstone ha visto otto diversi vincitori. Tra i piloti presenti questo fine settimana, oltre a Bagnaia, il sei volte campione del mondo MotoGP Marc Marquez (Honda) nel 2013, il connazionale spagnolo Maverick Vinales (Aprilia) nel 2016 e Fabio Quartararo (Yamaha) nel 2021. «Le vacanze sono andate bene, ero concentrato nel ritrovare giuste sensazioni sulla caviglia», ha detto Bagnaia, «sono felice di ricominciare qui. Adoro questo tracciato storico. Il meteo non sembra ottimo, speriamo non ci siano condizioni miste. Il titolo? Non voglio pensarci troppo presto, meglio godersi una gara alla volta e migliorare».

