«il Mondiale resta qui per tanti anni» 

Alghero. Quando si è chiusa la cerimonia di premiazione del 21º Rally Italia Sardegna, è rimasta la soddisfazione di organizzatori e piloti per il successo ottenuto. Un “Ris” speciale, il primo da presidente di Aci Sport Spa, per Giulio Pes di San Vittorio, già presidente Ac Sassari. «Sono molto emozionato e contento per il gran lavoro. Dobbiamo fare ancora di più e ci impegneremo per migliorare ancora. È stato un bellissimo weekend di festa e di sport, la città di Alghero ha accolto alla grande il Rally d’Italia. Il mondiale starà in Sardegna per molti altri anni ancora».

Prima di ripartire, si è espresso anche il presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani: «È andata molto bene. Il Ris cresce e registra arrivi da tutta Europa e non solo. In prova ho visto un pubblico maturo e rispettoso, questo è il miglior modo per far conoscere la Sardegna, che si è mostrata al meglio delle proprie possibilità».

Entusiasti Giuseppe Dettori e Carlo Pisano che, al 17º posto assoluto e primi tra i sardi, hanno vinto l’ennesimo “Mundialeddu”. «Essendo dei privati, la posizione di partenza del primo giorno, dietro alle rally3, ci è costata diversi secondi. Inoltre il sabato con 8 prove senza assistenza lo ha reso uno dei Ris più difficili di sempre. La mattina abbiamo guidato con attenzione ed evitato i rischi, ma nel pomeriggio siamo partiti all’attacco, Alà e Pattada erano più veloci e meno insidiose e siamo risaliti dalla 40ª alla 19ª posizione. E ieri ne abbiamo recuperato altre due», ha spiegato Dettori.

Miglior italiano, 14º, il 23enne trentino Roberto Daprà, pilota Aci Team Italia: «Abbiamo dato il massimo, volevamo arrivare ma senza rischi, anche se le prove erano molto difficili e sull’Argentiera abbiamo bucato. Non vedo l’ora di tornare nel 2025. Ottimo lavoro di Aci Team Italia: è giusto che piloti come il 17enne sardo Valentino Ledda facciano esperienza nei paesi nordici, dove sfornano i piloti». ( v.ch. )

