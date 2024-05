Il Mondiale rally non fa tutto esaurito 

La stagione turistica parte in quarta con il Rally mondiale che, tra equipaggi e tecnici, porterà in città migliaia di presenze. Ma si tratta per lo più di addetti ai lavori, con pochi appassionati al seguito. Dal 30 maggio al 2 giugno Alghero ospiterà lo spettacolo del FIA World Rally Championship organizzato come sempre dall’Aci con il sostegno della Regione. Una manifestazione sportiva che combina anche attività culturali, enogastronomiche e di intrattenimento. Gli hotel e i bed and breakfast della Riviera del Corallo hanno già ricevuto le richieste di prenotazioni in occasione del lungo fine settimana di eventi. Molti team, infatti, hanno scelto gli hotel cittadini e i residence del lungomare Lido per il loro soggiorno, a due passi dal villaggio del Rally. «Le camere sono occupate da coloro che sono direttamente coinvolti con il Rally», spiegano alcuni albergatori, facendo intendere che, forse, si potrebbe fare di più. «Quest’anno, comunque, meno richieste del solito», ammettono da Villa Piras, «basta farsi un giro su Booking per capire quante strutture libere ci sono ancora per quei giorni».

Dal lungomare Lido dove si contano i residence più gettonati, fanno sapere che la clientela presente è qui per il mare e non certo per il Rally di cui non sapeva niente. «Abbiamo le strutture piene, ma non per l’evento sportivo», conferma Francesco Mortello del residence Eucalipti. Bianca Bradi, la presidente del Consorzio turistico Riviera del Corallo propone, per il futuro, di potenziare ulteriormente la promozione dell’evento, utilizzando tutti i canali, non solo quelli specializzati. «Ci sono ancora troppe camere vuote in hotel di 3 e 4 stelle».