«Il Mondiale per club aiuterà la Serie A» 

Il conto alla rovescia è cominciato da tempo, ma a meno di tre mesi dal via della prima edizione del Mondiale per club (si comincia il 14 giugno a Miami in Florida) cresce la curiosità per un appuntamento non da tutti gradito visto anche l’affollamento del calendario. Inter e Juventus saranno le due italiane impegnate negli Usa.

Entusiasta

L’obiettivo è arrivare al 13 luglio al MetLife di New York per giocarsi il titolo, ma a dar battaglia ci saranno altre 30 società di tutto il mondo. «La sensazione è che vivremo qualcosa di storico e i club lo hanno capito», è convinto Romy Gai, manager della Fifa, che mette da parte le polemiche legate al “si gioca troppo”: «Mancava una competizione del genere, è un’opportunità straordinaria», insiste, «poi ricordo che la Fifa organizza l’uno per cento delle gare mondiali. Se guardiamo i minuti giocati dai calciatori erano di più negli anni ‘70 e questo è figlio anche delle rose ristrette dell’epoca. La verità è che se non ci fosse il Mondiale per club, nello stesso periodo gli stessi club sarebbero andati in America a giocare amichevoli per la crescita di marchio e ricavi. Quindi non è che i calciatori sarebbero andati al mare, avrebbero solo giocato sotto un altro cartello».

Miliardi di spettatori

La possibile platea mediatica stimata (oltre 3 miliardi di spettatori) dà l’idea di quanto sarà globale l’appuntamento, che sarà trasmesso da Dazn, il cui amministratore delegato assicura «sarà un volano per la prossima Serie A perché coprirà una parte della stagione senza grande calcio». Un evento, il Mondiale, che sarà trasmesso in modo gratuito grazie a pubblicità, sub-licenze e ritorno del marketing. «La redditività sarà data dall’audience globale e il Mondiale in questo senso parla a un pubblico diverso, attirando marchi che di solito non investono nei campionati domestici», dice Azzi, «gli accordi di sub licenza poi ci consentono di mantenere la centralità di Dazn essendo l’unico a trasmettere tutte le 63 partite, per una partnership che ci permette di aumentare la diffusione e conoscenza del marchio in pochissimo tempo rispetto a un’operazione che richiederebbe più anni».

Le novità

Tante le innovazioni previste. Su tutte la body cam sugli arbitri per cui l’Ifab (L’International football association board che introduce eventuali modifiche e innovazioni alle regole del calcio) ha già dato l’ok.

