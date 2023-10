Il Mondiale di Moretti: «Che esperienza» 

Ha appena compiuto 13 anni, ma è già una grande promessa degli scacchi. Lorenzo Moretti, cagliaritano, è uno dei sette scacchisti sardi che questa settimana stanno partecipando al Mondiale Under 20 Rapid e Blitz, in corso al Teatro “Maria Carta” di Pula. Un evento che vede i migliori giovani al mondo della disciplina affrontarsi in Sardegna, con lo scacchista cagliaritano che al momento è 41º con 4 punti in 9 partite e punta a salire sempre più in classifica: «È un’esperienza fantastica», afferma Moretti, che al torneo gioca partite Rapid. «Questi giorni ho incontrati tanti giocatori fortissimi, provenienti dai più svariati Paesi al mondo, dai quali ho solo da imparare. Ho cercato di difendermi, la strada per arrivare a certi livelli è ancora lunga ma ho l’entusiasmo giusto».

La prima volta

Per Lorenzo Moretti, che oltre alle partite Rapid gioca anche Standard, è la prima volta a un Mondiale. A 11 anni ha ottenuto la categoria 3N, con 1500 punti Elo, e ha conquistato diversi titoli provinciali e regionali nonché partecipato ad altri eventi internazionali in Italia, in una disciplina che sta attraendo tantissimi giovani (al torneo a Pula sono 135, che per partecipare hanno dovuto raggiungere degli standard minimi). «La passione per gli scacchi è nata durante la pandemia, quando bisognava trascorrere tanto tempo a casa: è stata per me l'occasione di scoprire questo mondo. Poi, quando sono finite le restrizioni, ho iniziato i miei primi tornei in presenza: da allora non ho più smesso di giocare. Il mio obiettivo è raggiungere 2000 punti Elo prima dei 18 anni».

