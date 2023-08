Il mondiale delle meraviglie 

Poteva essere ricordato come il Mondiale delle proteste, sarà ricordato come la corsa delle meraviglie, per ciò che i grandi del ciclismo hanno saputo regalare a Glasgow, al termine di 271 chilometri di rara intensità e durezza che hanno incoronato Mathieu Van der Poel. Nel trasferimento da Edimburgo, dopo 80 km, con nove corridori in fuga (massimo vantaggio quasi 9’), il primo colpo di scena. Cinque attivisti (poi arrestati) di un gruppo ambientalista, due dei quali con la mano incollata all’asfalto, fermano la corsa per 50’. Si riparte e si arriva nel circuito finale che si rivela subito micidiale per le continue curve ma soprattutto per lo spirito battagliero con cui le squadre decidono di interpretarlo.

La battaglia

Gruppo sempre in fila indiana, velocità altissima (alla fine, nonostante i 3000 metri di dislivello la media sarà di 44,267 km/h!) e tutti i big in prima fila, compresi gli italiani che provano prima con Rota, poi, dopo la prima selezione, piazzano Trentin, Bettiol e Bagioli nel gruppo di testa. A 130 km dall’arrivo la corsa è già impazzita e il Belgio, squadra-faro, fatica a controllare gli scatti continui. Anche i nove fuggitivi riescono a stare in avanscoperta a lungo, nonostante dietro si muovano i grossi calibri, da Evenepoel (che farà di tutto per abdicare con dignità su un percorso poco adatto a lui) a Pogacar, da Pedersen ai due grandi rivali Van Aert e Van der Poel.

La caduta

A frustrare l’intraprendenza italiana ci si mette una caduta di Matteo Trentin a 88 km dalla fine: il vicecampione iridato di Harrogate colpisce il piedino di una transenna («Fosse stata di un tipo diverso...») e finisce per terra, dando addio ai propri sogni di gloria: «Peccato, perché avevo una bella gamba».

Tempesta e assalto

Rimasto solo in un gruppo dei migliori sempre meno affollato, Alberto Bettiol, re del “Fiandre” 2109, decide di rompere gli indugi. Attacca forte su una delle rare salitelle, si nasconde tra le curve, guadagna 10” e sparisce dalla vista degli inseguitori. Mancano poco meno di 60 chilometri all’arrivo e sembra un’azione suicida ma comincia a piovere e dietro devono fare più attenzione di lui. «Non avevo programmato di partire così da lontano, ma quando mi sono trovato senza Matteo ho pensato che fosse il momento di provare», dirà il toscano, che raggiunge 42” di vantaggio ma nel penultimo giro, a 24 km dalla fine deve arrendersi quando le gambe vengono meno: finirà 10°, esausto.

Il momento decisivo

Intanto alla sue spalle si è già formato un quartetto da sogno: Van Aert aveva allungato trascinandosi dietro Van der Poel, Pogacar e Pedersen. Al penultimo passaggio su Montrose Street, Vdp inscena un attacco violento al quale nessun è in grado di replicare. Bastano pochi metri per capire che è l’azione decisiva per l’olandese, figlio (Adrie) e nipote (Raymond Poulidor) d’arte. Il vantaggio sale rapidamente, gli inseguitori accusano presto oltre mezzo minuto di ritardo ma il mondiale non è chiuso. Nell’affrontare una curva, Van der Poel scivola sul bagnato, rovina la scarpetta ma per sua fortuna non la bici. Ci risale, coi pantaloncini strappati, e fa in tempo a involarsi verso il trionfo. Wan Aert anticipa la volata (in cui Pogacar batte Pedersen per il bronzo) e si prende l’ennesimo argento alle spalle del rivale. Era già successo nel mondiale di ciclocross, esattamente sei mesi prima. Viviamo in un’epoca di fenomeni e uno di questi da oggi veste la maglia iridata. Anche l’Italia - che ha corso alla perfezione - deve applaudirlo.

