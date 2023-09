Il Mondiale degli RS21 nelle acque della Gallura 

Porto Rotondo. La grande vela sbarca in Sardegna. Alla prima assoluta in Italia, il World Championship della classe velica RS21 ha scelto il mare della Gallura e le acque di Porto Rotondo, dove da oggi a sabato i migliori team si sfideranno per il titolo di Campione del mondo.

Scettro detenuto, peraltro, dall’armatore e timoniere italiano Gianluca Grisoli con il suo “Beyond Freedom” (Cnan Alassio), a segno a Biograd, Zara (Croazia), lo scorso novembre davanti ai connazionali Pietro Negri con “Stenghele” (Cv Torbole) e Martin Reintjes con “Caipirinha” (Fraglia Vela Desenzano), e che la RS21 Italian Class vorrà difendere a tutti i costi cercando di confermare il tricolore sul gradino più alto del podio. A maggior ragione perché si gioca in casa. All’evento, che vede in prima linea lo Yacht Club di Porto Rotondo con la sua Marina, World Sailing, Federazione Italiana Vela, Coni e la RS21 Italian Class in cabina di regia, parteciperanno 55 team in rappresentanza di 12 Paesi e 4 continenti. In quello che sarà anche il primo Mondiale con la certificazione ISO 20121:2013, ottenuta per la progettazione e la realizzazione dell’evento in Sardegna, verrà assegnato per la prima volta pure il titolo “Under 23” al termine di una sfida in cui l’Italia sarà presente con diversi team, tra i quali due sardi di “Nox Oceani” e uno del “Marine Village” di Ostia; in lizza anche un team tutto al femminile dalla Romagna.

