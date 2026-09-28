Il Monastir vuole farsi conoscere fuori dall’Isola 

Un progetto che guarda alla sostenibilità e alla crescita dei giovani del territorio. Domenica il Monastir ha aperto le porte al pubblico per presentare il piano per questa stagione di Serie D e il prossimo futuro. Un pomeriggio di passione e condivisione al Comunale dopo il 2-2 sul campo contro l’Albalonga, valso il secondo posto in classifica (con Paganese e Trastevere) a -1 dalla capolista Sarnese. «Vedere partite combattute è sempre un’emozione, nei momenti di difficoltà siamo riusciti a rispondere bene», ha detto il presidente Romi Fuke durante la presentazione, alla presenza delle squadre giovanili e del calcio a 5. «I ragazzi hanno una grande responsabilità. Con i loro valori si stanno comportando come esempio per i più giovani».

Nel corso dell’evento è stato assegnato il premio migliore in campo all’autore del gol del 2-2, il centrocampista Lorenzo Loru. Il numero uno del club ha anche evidenziato i cambiamenti societari in corso: «Siamo al lavoro per raccogliere capitali per una crescita sostenibile e attivi anche con i nuovi sponsor che ci sostengono. L’obiettivo è far conoscere Monastir sempre più anche al di fuori dell’Isola». A livello giovanile, ci sarà anche l’Academy: «Vogliamo dare la possibilità a molti più ragazzi di partecipare ai vari campionati». La società biancoblù e il patron puntano anche sul sostegno delle famiglie: «Creeremo abbonamenti famiglia con degli sconti. Vogliamo unire il territorio alla sua squadra del cuore».

Verrà creata dal club campidanese anche una maglia celebrativa per festeggiare i 43 anni di storia e i successi degli ultimi anni: «I tifosi potranno collaborare scrivendo le loro idee sui social. Questa società ha una storia importante e arriva da un miracolo sportivo, con il culmine nella vittoria dei playoff nella scorsa stagione. Entro forse nel momento più difficile per prendere in mano un club». Da segnalare durante la presentazione l’ingresso dei tifosi della curva sugli spalti. Il settore, da inizio stagione, non era entrato per protesta contro il nuovo logo della società: «Sono felice. È un importante passo in avanti. Spero che ci sarà l’occasione per confrontarsi e chiarirsi», ha concluso il presidente.

Durante l’evento ha parlato anche il vicepresidente Marco Carboni, fondatore del club nel 1983: «Sono convinto di aver ceduto la presidenza alla persona giusta che possa far continuare questo magnifico sogno che abbiamo realizzato. Speriamo di continuare a portarlo ancora più in alto».

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