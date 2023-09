Il Monastir vola Troppi errori per il Castiadas 

Castiadas 0

Monastir 2

Castiadas (3-5-2) : Toro, Dessì (6’ st Capelli), Sitzia, Chessa (25’ st Caddeo), C. Mura (25’ st Cannas), Falciani, Cardia, Onano (6’ st Ambu), Ruggeri, S. Mura, Zuddas (6’ st Erriu). In panchina Pani, Ruggeri, Massessi, Tamburini. Allenatore Dessì.

Monastir (4-3-3) : Galasso, Pinna, Bellu, Saias, Arzu (19’ st Poddesu), Frau, Paulis, D’Agostino (53’ st Cossu), Masia, Ragatzu (3’ st Anedda), Arangino (31’ st Pilloni). In panchina Furinu, Secci, Piro, Deias, Pulcrano. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Cozzolino di Oristano.

Reti : 2’ st (r) Ragatzu, 47’ st D’Agostino.

Note : ammoniti Onano (Castiadas), Arzu, Paulis, Bellu, D’Agostino (Monastir).

Castiadas. Il Castiadas sbaglia, il Monastir no e si prende i tre punti. Nel big match dell’Annunziata la spunta la squadra di Marcello Angheleddu con due reti nella ripresa. I sarrabesi sbagliano un rigore nel recupero del primo tempo con Falciani. Il tecnico Dessì, orfano della coppia d’attacco Mbopu-Littarru, schiera i suoi uomini col 3-5-2. Il Monastir ha una formazione votata all’attacco e si lancia in avanti. Poi i padroni di casa prendono le misure e mettono in mostra un buon palleggio in mezzo al campo.

Numerosi i capovolgimenti di fronte. Nel finale di tempo il Castiadas conquista un rigore (concesso per un atterramento di Bellu su Cardia) che Falciani però spedisce sul fondo. Nella ripresa, dopo appena 2’ il direttore di gara decreta un penalty agli ospiti per un fallo di Falciani su D’Agostino. Dal dischetto si presenta l’esperto Ragatzu, uno dei tanti ex, che non sbaglia. Nell’occasione il giocatore si fa male e deve lasciare il campo. Al suo posto entra Anedda. Gli uomini di Dessì si buttano in avanti alla ricerca del pari ma nel recupero il Monastir raddoppia con D’Agostino su una ripartenza. «Una partita equilibrata decisa dagli episodi», dice Stefano D’Apice, team manager del Castiadas, «l’ottimo Monastir è stato cinico. Indipendentemente dal risultato, siamo soddisfatti della prova».

RIPRODUZIONE RISERVATA