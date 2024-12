Il Monastir vola ma le rivali sono sempre lì 

Dopo aver condiviso per otto giornate il primato col Budoni, il Monastir per la prima volta si trova da solo davanti a tutti quando al giro di boa manca un solo turno. Sabato scorso la squadra di Marcello Angheleddu, con la solita autorità, ha liquidato la pratica Ferrini Cagliari approfittando del mezzo passo falso del Budoni, bloccato al “Frogheri” di Nuoro.La capolista viaggia con numeri impressionati. Trentuno gol all’attivo (media di 2,21 reti a partita) e solo due al passivo. Il campionato è però ancora lungo. Tempio e Ossese non mollano la presa e tra la prima e la quarta posizione ballano appena cinque punti. I galletti di Mauro Giorico (il più vincente in Eccellenza con tre titoli insieme a Bernardo Mereu e Sergio Bagatti) sono reduci da cinque vittorie di fila (quattro col risultato di 1-0) senza subire reti.

Dalla quinta posizione in giù è bagarre. Basta pensare che il Calangianus, quinto, è a nove punti dalla zona playout. Può succedere davvero di tutto. Per la parte bassa l’ultimo turno ha sorriso a San Teodoro e Ghilarza, uscite momentaneamente dalla zona playout. Nella zona spareggi salvezza il Taloro Gavoi non riesce ad ingranare nel torneo dove milita da 25 stagioni.Domani si recuper aCalangianus-Carbonia.

