il monastir vince ancora ma non basta 

Monastir 2

Li Punti 0

Monastir (4-3-3) : Daga; Pinna, Zurbriggen, Madero, Porru (41’ st Arzu); Naguel, Feola, Frau (36’ st Manca); Masia (15’ st Sarritzu), Sanna (38’ st Suazo), Santoro (26’ st Nurchi). In panchina Stevanato, Arzu, Corda, Cocco, Riep. Allenatore Angheleddu.

Li Punti (4-3-3) : Pittalis; Ikekpolor, Manca, Serra, Dettori; McPhee (30’ st Castigliego), Barbieri, Dieni; Murgia, Guisse (34’ st Silanos), Cirotto (40’ st Sechi). In panchina Lopez, Fresu, Delogu, El Hayani, M. Oggiano. Allenatore Salis.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti: 3’ pt Masia, 36’ st Nurchi .

Note : ammoniti Cirotto, Castigliego. Recupero 1’ pt - 5’ st.

MONASTIR. Al Comunale la vicecapolista Monastir si impone 2-0 contro il Li Punti. I padroni di casa partono forte e sbloccano subito il risultato: al 3’ Masia entra in area e fa partire un sinistro angolato che non lascia scampo a Pittalis. Al 5’ Sanna ha sui piedi l’occasione per il raddoppio, ma la sua semirovesciata termina di poco fuori. I biancoblù continuano a premere e al 9’ ci prova Santoro con un sinistro da fuori area che termina a lato. Reagisce il Li Punti che al 14’ ci prova con un destro a giro fuori misura di Dieni. Al 18’ Dettori tenta la conclusione, bloccata da Daga dopo una deviazione della difesa. Il Monastir mantiene il controllo del match e continua a costruire occasioni: al 22’ Sanna calcia dal limite sulla destra, ma la palla termina alta. Al 25’ Naguel sfiora la traversa su punizione. Al 31’ Sanna serve Naguel che però calcia alto da buona posizione. La squadra di Angheleddu cerca il raddoppio, ma non riesce a capitalizzare: al 35’ giocata di Masia che si accentra e il suo sinistro sfiora il palo. Al 38’ Santoro tocca di testa per Sanna che da due passi non trova lo specchio. Al 44’ Santoro serve Frau che in area piccola colpisce di testa e manda fuori di poco.

In avvio di ripresa la costruzione del gioco rimane nelle mani dei padroni di casa, mentre gli ospiti provano a far male nelle ripartenze. Al 19’ ci prova il neo-entrato Sarritzu da fuori, Pittalis devia in angolo. Al 28’ si rende pericoloso ancora il numero dieci che si accentra e calcia di sinistro dal limite, ma blocca il portiere. Al 36’ arriva il gol del raddoppio: Sarritzu crossa al centro per Nurchi che stacca di testa e insacca nel cuore dell’area piccola. Nel finale il Monastir gestisce e sfiora il terzo gol al 41’ con Suazo che dal limite calcia di poco a lato.

RIPRODUZIONE RISERVATA