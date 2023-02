Il Monastir  vede i playout 

Monastir 4

Lanusei 2

Monastir (4-3-1-2) : Galasso, Aramu, Berghmans, Curreli, Secci; Sanna, Rinino, Poddesu; Melis (48’ st Pulcrano); Cannizzaro, Floris (45’ st Lorenzoni). In panchina Atzori, Onnis, Biondi, Selva, Deias, Pilloni, Chikh. Allenatore Madau.

Lanusei (4-2-3-1) : Mastrángelo , Nicotera (23’ st Bogliolo), Prieto, Bellu (30’ st Loddo), Piroddi (7’ st Meloni); Orrù (7’ st Musso), Caredda; Mainardi, Paulis (23’ st Novach), Arangino; Rako. In panchina Dessì, Di Gennaro, Orellano, Arras. Allenatore Marci (Masia squalificato).

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : nel pt 12’ Rako, 14’ Poddesu, 30’ Melis (r), nel st 5’ Poddesu, 26’ Mainardi, 46’ Melis.

Note : espulsi Meloni al 29’ st, Mastrángelo al 41’ st, Musso al 51’ st. Ammoniti Sanna, Caredda. Recupero 1’ pt-7’ st.

Monastir. Gran vittoria del Monastir per rientrare in zona playout, mentre il Lanusei chiude con tre espulsi. Vantaggio ospite al 12’, a seguito di angolo rimpallo e segna Rako. Due minuti dopo l’1-1, tiro di Poddesu e deviazione nella sua porta di Prieto.

Alla mezz’ora Monastir avanti: rigore per ingenuità di Piroddi (fallo su Cannizzaro che stava uscendo dall’area), realizza Melis. Al 5’ della ripresa il tris con cross di Aramu e colpo di testa di Poddesu per la doppietta. Prova a riaprirla il Lanusei con un tiro di Mainardi per il 3-2, ma poco dopo primo espulso: Meloni, proteste. Per lo stesso motivo l’arbitro manda fuori a 5’ dal 90’ il portiere Mastrángelo, col Lanusei che ha finito i cambi e deve mandare fra i pali Novach, centrocampista. Appena iniziato il recupero sinistro di Cannizzaro, proprio Novach non trattiene e anche Melis firma la sua doppietta. Prima del finale anche Musso protesta e prende il terzo pesante rosso.

