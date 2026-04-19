«Il Monastir vale questa posizione» 

Monastir. Un pareggio esterno che permette di continuare a sognare i playoff. Il Monastir torna dalla trasferta di sabato a Roma con l’Albalonga con un punto e la rinnovata consapevolezza di poter dire la sua in questo finale. Al “Gianni” I biancoblù hanno centrato il quarto risultato utile di fila fermando la terza in classifica: «Partita importante, abbiamo fatto bene. Stiamo dimostrando di potercela giocare a viso aperto contro chiunque», dice l’allenatore Marcello Angheleddu: «Abbiamo subito il gol dello svantaggio su una ripartenza quando eravamo in controllo ma siamo stati molto bravi a riprendere subito il risultato. Ci manca qualcosa, possiamo sfruttare meglio certe occasioni».

Uno dei protagonisti è stato il portiere Gabriele Dardano Mereu, che ha sostituito lo squalificato Eugenio Fusco ed è stato decisivo: «Usciamo dalla sfida come una squadra importante», sostiene, «siamo un gruppo speciale, un bel mix di giovani ed esperti. L’Albalonga è squadra fisica soprattutto davanti. Per larghi tratti abbiamo fatto una partita molto attenta in difesa, dobbiamo imparare a capitalizzare le occasioni e migliorare la gestione di certi momenti».

Al 96’ il salvataggio in extremis su Coquin: «Dedico la parata ai miei compagni, non meritavano di perdere». La compattezza del gruppo è il fattore decisivo di questa prima stagione in Serie D: «Siamo un gruppo speciale. Amici non solo in campo, anche fuori». Domenica al Comunale arriva la Nocerina: «In casa riusciamo a dare qualcosa in più, non è facile giocare da noi. Valiamo questa classifica. Speriamo di fare risultato, poi con la Palmese ci giochiamo tutto».

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