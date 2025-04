Il Monastir trionfa negli U17 La finale Under 15 al Quartu 

Pubblico numeroso, grandi giocate delle promesse del futsal sardo, gioie e lacrime. Tutto concentrato in una serata di calcio a 5, sabato scorso, nella palestra di Ussana, per la doppia finale regionale per assegnare i titoli Under 17 e Under 15. Tra gli allievi trionfo del Monastir: 4 a 0 alla Leonardo. Nei giovanissimi successo del Quartu grazie al sofferto 4-3 sul Monastir.

La scia

Tra gli allievi dunque successo del Monastir allenati da Andrea Barbarossa: a segno Zonca (tripletta) e Perra. Si tratta del quarto trionfo regionale consecutivo su sei campionati disputati. A maggio il via alla fase nazionale. «È stata una finale bella e combattuta, nonostante il risultato. Alla fine penso sia stato giusto così», sottolinea Barbarossa. «Complimenti ai ragazzi per come hanno affrontato la partita e onore alla Leonardo che lavora molto bene con i giovani». Una stagione da applausi: «Abbiamo disputato il campionato con ragazzi sotto età, portando avanti il lavoro complementare tra calcio a 11 e calcio a 5. Questo risultato conferma che la direzione presa è quella giusta: si può portare avanti un progetto che veda calcio e futsal insieme. Ora ci prepariamo alla fase nazionale: daremo il massimo per conquistare la final four». Per Marco Tidu, allenatore della Leo, «è stata una bella partita, iniziata bene da noi anche se poi è emerso il valore del Monastir». Il tecnico aggiunge: «Abbiamo disputato una splendida stagione e i ragazzi devono essere contenti di quanto fatto. Un gruppo nuovo, con giovani alla prima esperienza nel futsal. Aver conquistato la finale li deve rendere orgogliosi».

Giovanissimi

Nell’Under 15 successo del Quartu (in gol Perra, doppietta, Fischer e Melosu) sul Monastir (reti di Martis, Pibiri e Porceddu). L’allenatore dei quartesi, Ricardo Braga, è felice: «Un sabato da non dimenticare. Un grazie ai genitori che ci sono stati sempre vicini, al mio staff che mi ha dato tutto il supporto, ai dirigenti e a Fabrizio Riguetto che ha fatto di un sogno una realtà. Complimenti al Monastir: è stata una bellissima finale. E soprattutto grazie ai ragazzi: non hanno mollato mai, anche quando eravamo sotto di due gol. In questi mesi sono cresciuti sotto l’aspetto sportivo e soprattutto umano. Ora ci prepariamo alla fase nazionale, sempre con serietà e allegria». Soddisfatto anche Daniele Cocco, mister del Monastir: «I ragazzi hanno fatto un ottimo campionato. Hanno svolto la doppia attività, calcio e futsal. Siamo soddisfatti per aver raggiunto la finale. Ovviamente c’è un po’ di delusione per aver perso. Ma siamo usciti a testa alta. Peccato perché eravamo avanti 3-1: ma poi è emerso il valore del Quartu. Ci prepariamo alle prossime sfide e a un’altra stagione di crescita».

