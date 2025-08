Il Monastir suda per continuare a stupire: «vogliamo salvarci e far crescere i giovani» 

Monastir. Il Monastir non ha perso tempo e ha già cominciato la preparazione: la squadra di Marcello Angheleddu vuole presentarsi in perfette condizioni al via del primo campionato in Serie D della sua storia e si sta allenando allo stadio Comunale. «Il ritiro procede bene, c’è molto entusiasmo da parte dei giocatori e di tutto lo staff», dice il direttore sportivo Matteo Zanda, «abbiamo una squadra molto giovane che ha voglia di dimostrare il suo valore in un palcoscenico così importante».

La rosa

La squadra sarà composta da un mix di giocatori esperti e giovani: sono già stati confermati il capitano Masia, il portiere Daga, i difensori Pinna e Porru e l’attaccante Suazo. «Sono giocatori di alto livello ma prima di tutto hanno creduto ancora nel nostro progetto. E noi crediamo molto in loro», prosegue Zanda: «Suazo Jr ha fatto con noi la seconda parte della scorsa stagione. È un classe 2005 che ha ancora tanto potenziale da esprimere».

Lavoreranno assieme alla squadra guidata dal tecnico Marcello Angheleddu anche alcuni ragazzi del 2008: «Da neopromossa dobbiamo pensare a mantenere la categoria e anche a far crescere tutti i nostri giovani in cui crediamo. Il loro valore aggiunto è la cura con cui vengono seguiti dallo staff». Nei prossimi giorni verranno annunciate dalla società ulteriori conferme e anche alcuni volti nuovi: «C’è qualche possibilità che possa arrivare un esterno d’attacco o un attaccante».

Lo staff

Il Monastir riparte anche dallo stesso staff tecnico della scorsa stagione. Proseguono la loro esperienza il vice allenatore Fabio Vignati, il fisioterapista Alberto Serra, il preparatore atletico Simone Farci e quello dei portieri Francesco Atzei. «Il lavoro loro e del tecnico si è rivelato fondamentale. Per noi questa soluzione di continuità rappresenta un valore aggiunto».

Il ds conclude facendo il punto sui lavori in corso nello stadio Comunale per l’adeguamento alla quarta serie: «Dovremmo essere in grado di iniziare il campionato nel nostro impianto già dalla prima giornata». È prevista la creazione di una tribuna riservata alla tifoseria ospite e di nuovi bagni nella tribuna centrale.

